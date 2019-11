Torres, dispara y mata

JAIME RINCÓN / Madrid

Si Fernando Torres marca, el Liverpool no pierde. A estas alturas de la temporada, a nadie se le escapa que Torres está triunfando en su primer año en la Premier, que es el goleador indiscutible de los 'reds', pero es que además, los tantos del delantero español son de los más rentables que se pueden apreciar por el viejo continente. Veintisiete dianas en dieciocho encuentros en los que los de Rafa Benítez no han sufrido ninguna derrota. Cuando el ‘Niño’ dispara, el rival no reacciona. Sus golpes resultan decisivos para los intereses de los 'reds', y eso muy pocos delanteros lo pueden decir.



Da igual que sea en la Premier, la 'Champions' o la Carling Cup. Un tanto de Torres es sinónimo de victoria o empate, nunca de derrota. Una rentabilidad goleadora que bien conocen por el Manzanares. Valga como dato la última temporada del delantero en el club rojiblanco. En su última campaña como jugador del Atlético, el 'Niño' anotó catorce goles en once partidos. El resultado no es el mismo pero como si lo fuera: en esos once compromisos en los que Torres 'mojó', el conjunto colchonero sólo perdió un partido.





Mejor puntería en Anfield

Tres 'hat-trick' (uno en Carling y dos en Premier) y tres dobletes (dos en Premier y uno en Champions), por ejemplo, han supuesto seis triunfos para los 'reds'. Goles de todo tipo y en partidos con distintos niveles de exigencia. Tantos trascendentales en grandes citas como ante el Chelsea en la Premier (su primer tanto como 'red') o en las visitas de Champions a Marsella o al Giussepe Meazza. Otros de relleno como los dos anotados en las goleadas al Derby Country (6-0), Bolton (4-0) o Reading (2-4).



Sea como fuere, el de Fuenlabrada es ya uno de los auténticos ídolos de Anfield, y ha justificado el desembolso de 36 millones que hizo el Liverpool el pasado verano. El apoyo que los aficionados del 'Pool' muestran a 'The Kid' es bien correspondido por éste. Y es que Torres ha marcado dieciocho de sus veinte tantos en la Premier bajo la atenta mirada de sus seguidores. Y al menos, esos goles han venido acompañados de trece puntos de manera directa, además de colaborar en la suma de otros tantos.



Goles que han servido para que el conjunto que dirige Rafa Benítez se mantenga en el cuarto puesto de la Premier, y ya esperando los cuartos de final de la Champions frente al Arsenal. Los 'gunners' deberán tener cuidado con Torres, algo que ya se ha encargado de señalar su técnico Arsene Wenger. Las precauciones del francés para marcar al delantero serán considerables y no es para menos. Si el 'Niño' marca, el Arsenal tiene pie y medio fuera de la Champions, al menos teniendo en cuenta la rentabilidad de sus dianas.