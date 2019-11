Lazio vs. Roma el “plato fuerte”

ROMA / AP.- El clásico Lazio-Roma, el partido que divide y apasiona a los tifosi de la capital italiana, captará el foco de atención en la 29na fecha de una liga italiana en el que la lucha por el título aún no está definida.



Roma afronta el derby capitalino tratando de no perderle la pisada al líder Inter, que busca su tercer scudetto consecutivo. Inter marcha al frente con 67 unidades contra 61 de la Roma.



Lazio por su parte suma 34 unidades a mitad de la tabla, y sus pretensiones más bien apuntan a entrar entre los equipos que disputarán la próxima Copa UEFA. Pero la diferencia en el puntaje no pesa cuando se trata de un partido, que tiene su propia historia y un resultado siempre incierto.



El técnico de la Roma, Luciano Spalletti, se presentará con su poker brasileño: Doni, Juan, Taddei y Mancini, además del chileno David Pizarro en la media cancha.



Lazio responderá con el brasileño Cribari en la defensa y el argentino Cristian Ledesma en el centro.



El clásico comenzará 45 minutos más tarde que el resto de los partidos. Por lo tanto, cuando la Roma entre a la cancha, ya sabrá cómo le fue al Inter en el encuentro con el Genoa, que juega en su propia casa y que está disputando un buen campeonato con 35 puntos.



Inter viene de ganarle 2-1 a Palermo, pero ese partido dejó al descubierto un entredicho entre su estelar delantero Zlatan Ibrahimovic y el técnico Roberto Mancini.



Luego de la eliminación la semana previa en la Liga de Campeones a manos de Liverpool, Mancini anunció que iba a renunciar al final de la temporada, pero dio marcha atrás un día después tras reunirse con el presidente del club, Massimo Moratti.



De todas formas, se conjetura con fuerza que el portugués José Mourinho reemplazará a Mancini en el puesto.



Mancini dijo el martes que Ibrahimovic pidió disculpas y que todo está bien.



Pero el sueco, autor de 15 goles en la temporada, podría quedarse en la banca por un leve en la rodilla. La delantera del Inter estaría formada por el hondureño David Suazo y el argentino Hernán Crespo. En la media cancha estará el chileno Luís Jiménez, autor del gol del triunfo ante Palermo.



Fiorentina, cuarto con 50 puntos, visitará al Napoli. La Fiore está caminando con paso seguro, para mantener el cuarto puesto que asigna el último representante de Italia para la próxima Liga de Campeones, y también mantiene la esperanza de arrebatarle el tercer sitio a Juventus (54).