A vivir entre las brasas

Nota 19.- Entre 1975, cuando George Brett tenía 22 años, iniciando un crecimiento espectacular, y 1987, con Brett todavía respondiendo a las exigencias, los Royals de Kansas consiguieron una sólida reputación alrededor de seis títulos de división y cinco sublideratos. Llegaron a ser temidos.



Eso es ahora historia antigua. Los Royals actuales, reducidos a sólo 58, 56, 62 y 69 victorias en sus últimas cuatro temporadas, se mantienen con sus pretensiones drásticamente recortadas en una división que debe ser dominada por Tigres e Indios.



Lo mejor es su bullpen, detrás de una discreta rotación con un bateo nada sobresaliente: un bateador de .300 puntos, Mark Grudzielanek; apenas un hombre con más de 15 jonrones --el catcher John Buck, que disparó 18-- y dos empujadores de 60 carreras. ¿Qué se puede esperar de Kansas en este 2008?

MOVIMIENTOS.- Se fueron Emil Brown, que fue líder productor, con 62, el Designado Mike Sweeney, los derechos David Riske y Billy Buckner, y el catcher Jason Larue; aterrizaron el catcher Miguel Olivo, el eficiente bateador José Guillén, quien jugó para Seattle en 2007; los tiradores zurdos Roy Mahay y Ray Liotta, y el infielder Alberto Callaspo.



ARMAMENTO.- David de Jesús es el dueño del jardín central, con Mark Teahen en la zona derecha y el recién llegado José Guillén en el rincón izquierdo; la batalla por el primer costal entre Ross Gload y Ryan Shealy no se ha decidido, en tanto ese útil veterano que es Mark Grudzielanek estará en segunda base con Tony Peña en las paradas cortas y el joven de 23 años, Alex Gordon, en la antesala, mientras continúe su proyección; el receptor es John Buck y como Designado Billy Butler.



ROTACIÓN.- Tres brazos derechos, Gil Meche (9-13 y 3.67 en 216 entradas con 156 ponches), Brian Bannister (12-9 y 3.87 trabajando 165 innings) y Zack Greinke (7-7 y 3.69 recorriendo 122 episodios), encabezan el cuerpo de abridores de estos Royals con el zurdo Jorge de la Rosa (8-12 y 5.82), Kyle Davies (7-15 y 6.09), Brett Tomko (4-12 con Dodgers y Padres) y el recuperado Mike Maroth, peleando por las otras dos posiciones. Pese a lo poblado, no se puede ser optimista con este pitcheo y el manager, Trey Hillman, lo sabe.



BULL PEN.- El derecho Joakim Soria, ganador de dos juegos con 17 salvamentos y un estupendo 2.48 en carreras limpias a lo largo de 69 entradas, es el hombre clave; detrás, el japonés Yasuhiko Yabula (4-6 y 2.63 en su país), el zurdo Ron Mahay (3-0 y 2.71 con Texas y Atlanta), Jimmy Gobble, también zurdo (4-1 y 3.02), y José Peralta (1-3 y 3.80). Un buen grupo de relevistas.



ALINEACIÓN.- David de Jesús (.260, 157 hits, 64 bases, 23 golpes y 58 empujadas) el primer bate, seguido de Mark Grudzielanek (.302, 137 H, 70 CA y 51 CE), Mark Teahem (.285, 155 H, 78 CA, 60 CE) y José Guillén (.290 en 593 turnos, 172 H, 23 HR y 99 CE) como cuarto; el Designado Billy Butler (.292 con 96 H y 52 CE), Alex Gordon (.247 con 15 HR y 60 CE), Ryan Shealy (.221 en 52 juegos), el catcher John Buck (.222, 18 HR y 48 CE) y Tony Peña Jr. (.267, 136 H y 47 CE).



PRONÓSTICO.- No se espera que sorprendan y seguramente no lo harán. No pueden hacerlo con ese material. Últimos en el centro de la Liga Americana.