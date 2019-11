El “Duque” cambia

El Nuevo Herald

Orlando ''El Duque'' Hernández realizó su segundo juego simulado de la primavera y ya se encuentra listo para realizar su primera apertura del spring training, el domingo contra los Cardenales de San Luis.



Ésta fue una nueva oportunidad para ver lanzar al cubano con su nuevo repertorio de movimientos en el montículo, una estrategia diseñada especialmente para evitarle más molestias en el pie derecho.



''Me sentí muy bien y para el poco tiempo de los cambios, creo que lo hice bastante bien'', afirmó Hernández. “Poco a poco me voy acercando a mi mejor forma deportiva. Vamos a ver cómo me va el domingo”.



Durante 75 lanzamientos, Hernández se enfrentó a una batería de los Mets contra los cuales utilizó toda su gama de envíos envolventes y engañosos, aunque todavía sin forzar mucho el brazo.



No es primera vez que Hernández se ha visto en apuros por juanetes en los pies, de modo que en vez de sentarse a esperar por una mejoría paulatina, espera que estos cambios le ayuden a recuperar el tiempo perdido.



El cuatro veces campeón de la Serie Mundial espera convencer a los Mets de que se encuentra muy cercano de retornar a la rotación con su salida frente a los Cardenales de San Luis.



''Estoy haciendo todo lo posible por ponerme al día en el spring training'', indicó Hernández. “Pero no quiero apurarme. Deseo recuperarme para durar más en la temporada. No sé si estaré listo para el primer día (cuando los Mets enfrenten a los Marlins). Haré el máximo para que sea así''.



El manager de los Mets, Willie Randolph, y el gerente general, Omar Minaya, se mostraron complacidos con lo que habían visto de El Duque. Y la postura de los Mets en este caso es que todo marchaba sobre ruedas.



Los Mets pueden iniciar la temporada sin contar con un quinto abridor y aguantar hasta la tercera semana de la campaña para tomar una decisión, y Mike Pelfrey está más que dispuesto a asumir ese puesto que todavía pertenece a Hernández.



Con 25 salidas esta temporada, los Mets quedarían más que complacidos con el veterano cubano. En este momento, la incógnita sería cuándo El Duque haría su primera salida en 2008.