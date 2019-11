Real Madrid sin Van Nistelrooy

Madrid / AFP

El delantero holandés del Real Madrid, Ruud Van Nistelrooy, fue sometido el miércoles a una intervención quirúrgica exploratoria en el tobillo derecho en Ámsterdam, que le mantendrá de baja unas seis semanas, anunció el líder de la Liga española.



El club indicó en un comunicado que Van Nistelrooy estaría de baja "unas seis semanas" y que "podría estar listo para el gran clásico Real Madrid-FC Barcelona, el 7 de mayo, en el Santiago Bernabéu, y jugar en los últimos partidos de Liga, ante el Racing Santander y el Levante".



En un primer comunicado, el equipo merengue había indicado que Van Nistelrooy, de 31 años, "fue sometido a una cirugía artroscópica exploradora de su tobillo derecho debido a la sinovitis crónica que padece".



"Dicha intervención fue realizada en Amsterdam por el doctor Van Dijk, especialista en cirugía artroscópica de tobillo, tras la interconsulta efectuada conjuntamente con los servicios médicos del Real Madrid", precisó el club en su página web.



Van Nistelrooy es uno de los hombres importantes del equipo, manteniéndose como segundo mejor goleador del equipo (12 goles), por detrás de Raúl (13 goles), aunque no ha marcado en Liga desde el 20 de enero.



La ausencia del internacional holandés, máximo goleador de la Liga la pasada temporada es una mala noticia para el Real Madrid, aunque en un primer momento se llegó a temer por un mayor tiempo de baja.



Aún cuando conserva una cómoda diferencia de siete puntos sobre su eterno rival, el FC Barcelona, su dinámica actual no es buena, con una eliminación de la Liga de Campeones (dos encuentros perdidos contra el AS Roma) y tres derrotas en los últimos cinco partidos de la Liga.



Según la página web de la radio Cadena Ser, la operación no lo afectará para participar en la Eurocopa 2008, que tendrá lugar entre el 7 y 29 de junio próximos en Austria y Suiza.