Equipo boliviano quiere a Pelé en su celebración

Dirigentes de The Strongest, club paceño de la máxima categoría boliviana, están gestionando la presencia del mítico futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, en las celebraciones de su centenario en 2008, informa hoy el diario local La Prensa.

Las gestiones las lleva a cabo el ex presidente de The Strongest José Saavedra Bánzer, miembro del Comité del Centenario, que se declara amigo personal de Pelé.

The Strongest, equipo conocido como "los atigrados" por su indumentaria a rayas aurinegras, cumplirá cien años el 8 de abril próximo y pretende celebrarlo con "una inversión millonaria", dijo su presidente, Jorge Pacheco.

A las celebraciones también estarán invitados equipos de primera talla en la región, como Boca Junior, Peñarol, Olimpia y Colo Colo.Se han descartado clubes españoles "porque hay que poner los pies en el suelo", dijo al mismo diario el vicepresidente strongista, Alfredo Ámez.