Maradona vuelve a jugar

Diego Maradona volvió a jugar al fútbol esta noche, después de casi tres meses de recibir el alta médica en una clínica psiquiátrica, en un partido de "showbol", una modalidad del fútbol sala.

"Me sentí muy bien, me divertí y jugamos en serio, que es lo mejor que tienen estos partidos", dijo "Pelusa" tras el encuentro.

Maradona fue el capitán del equipo de futbolistas veteranos de Argentina que venció al de Uruguay por 8-5 en el estadio cubierto del club Newell's Old Boys, repleto de público, con un tanto suyo marcado de penalti.

Además de estos jugadores formaron parte del equipo albiceleste Sergio Goycochea, Fernando Gamboa, Carlos Mc Allister, Alejandro Mancuso, Matías Almeyda, Héctor Almandóz, Alberto Carranza y Leonardo Ruíz.

Para Uruguay jugaron Jorge Seré, Serafín García, Gabriel Cedrés, Sergio Martínez, Miguel Aguirrezabala, Rubén Da Silva, Rubén Paz, Nicolás Moliterno, Hugo De León, Venancio Ramon y Roibal.

La revancha se disputará el próximo domingo día 5 en Santa Fe, en el estadio de la Universidad Tecnologíca Nacional (UTN).

Maradona sufrió una hepatitis tóxica aguda por el consumo de alcohol el 28 de marzo pasado, razón por la cual estuvo ingresado en tres hospitales hasta que fue sometido a un tratamiento en una clínica psiquiátrica hasta el 6 de mayo."Diego está fenomenal", dijo esta noche el ex futbolista Alejandro Mancuso tras el partido y añadió que "juega en serio y quiere ganar siempre, como de costumbre.