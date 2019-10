Lula propone partido entre presidentes latinoamericanos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula de Silva, propuso hoy en Managua celebrar un partido amistoso de fútbol en Chile, en octubre próximo, entre los jefes de Estado de Sudamérica y sus colegas de Centroamérica y el Caribe.



Lula hizo esa propuesta durante la parte de un discurso ofrecido en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), acompañado de su colega nicaragüense, Daniel Ortega.



"En octubre vamos a tener un encuentro iberoamericano", en Chile, señaló el mandatario brasileño, en referencia a la celebración de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que está prevista para noviembre.



Agregó que "llegó la hora" de que los pueblos latinoamericanos, que, dijo, están pasando "por una época especial", se junten y miren hacia adelante.



Lula, al imaginarse la posible alineación, bromeó con Ortega, de quien dijo "no tiene el biotipo de que fue un gran jugador de fútbol". "Yo sí tengo un cuerpo de atleta", matizó el gobernante brasileño de 61 años.



Agregó que su colega Hugo Chávez, de Venezuela, "no sabe jugar fútbol, sólo béisbol", y que Evo Morales, de Bolivia, "dice que juega fútbol".



Del presidente de México, Felipe Calderón, Lula señaló que en su reciente encuentro éste le aseguró que también jugaba al balompié.



Mientras que el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, juega al fútbol "todos los sábados", acotó. Lula anotó que la anfitriona de ese amistoso, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, no juega al fútbol, sólo al voleibol.



Indicó que el partido sería entre los presidentes de Sudamérica y sus homólogos de Centroamérica, México y el Caribe.



También barajó la posibilidad de un juego amistoso entre los presidentes latinoamericanos y sus colegas de España y Portugal, o bien contra todos los mandatarios europeos.

Lula no dio más detalles del posible encuentro futbolístico de gobernantes.



Sobre ese tema, prometió apoyo al gobierno nicaragüense para que jóvenes de este país hagan pasantías en clubes de Brasil.



"No puede ser privilegio de Brasil tener un Ronaldinho o un Kaká, por qué no puede haber un Ronaldinho o Kaká nicaragüense", señaló un eufórico Lula, mientras era aplaudido por estudiantes y por Ortega.



Lula comenzó ayer una visita de día y medio a Nicaragua, como parte de una gira que inició en México, siguió en Honduras, mañana sigue en Jamaica y concluye en Panamá.