Presentan a nuevos jugadores del Real Madrid

Ramón Calderón, presidente del Real Madrid, presentó a dos nuevos fichajes, los holandeses Wesley Sneijder y Royston Drenthe, que recibieron el apoyo de 5 mil aficionados en las gradas del estadio Santiago Bernabéu, que pidieron la "guinda" del proyecto: Kaká.



"Hoy es un día importante e inusual porque vamos a presentar a dos grandísimos jugadores, muy jóvenes pero ya figuras consagradas", afirmó Calderón que estuvo acompañado en la presentación por su junta directiva y escoltado por Alfredo Di Stéfano, presidente de honor.



Sneijder y Drenthe fueron presentados por separado. Curiosamente, los dos holandeses coincidieron en el color del traje, marrón, aunque el primero se mostró más tímido y el segundo se ganó los primeros "olés" de la grada con habilidosos malabarismos con el balón.



El presidente del Real Madrid presentó en primer lugar a Drenthe, del que dijo "está llamado a ser una gran figura del fútbol mundial" y destacó la importancia que tiene para reforzar la banda izquierda.



"Drenthe es un jovencísimo jugador de 20 años, que está llamado a ser gran figura del fútbol mundial. La junta directiva, fiel a confeccionar un con jóvenes figuras mundiales, le incorpora. De él se hablan maravillas. Es la joya holandesa. Tenemos suerte de que dé el salto a nuestra Liga y esperamos que logre muchos éxitos", dijo.



Calderón destacó cualidades futbolísticas de Drenthe, "posee una gran zurda, tiene regate, astucia y buena visión de juego". Y agradeció la decisión del jugador de querer jugar sólo en el Real Madrid, como comunicó al Feyenoord en los días de negociación.



"Su progresión no ha pasado inadvertida para los grandes clubes. Todos pusieron sus ojos en él, pero él puso sus ojos en el Real Madrid. Estamos convencidos de lo mucho que va a aportar a nuestro proyecto. Reúne todas las características y virtudes para enamorar y encandilar al Bernabéu", manifestó.



Drenthe, que estuvo acompañado por su padre, se mostró extrovertido en sus formas y simpático desde el primer momento. Recibió de manos de Di Stéfano su primera camiseta blanca, aún sin dorsal.



"Estoy encantado de estar aquí. Para todos los jugadores es un sueño jugar en el Real Madrid. En este corto tiempo he tenido un recibimiento muy bueno, ya me siento como en mi casa y voy a hacer todo para triunfar en el campo. Hala Madrid", afirmó.



Tras saludar desde el palco de honor a los numerosos aficionados que desafiaron los 34 grados de temperatura, Calderón pasó a la presentación de Sneijder.



"Navegando por internet encontré reflexiones de un periodista que decía que no se explicaba y sentía indignación al ser imposible entender por qué un equipo grande no había fichado a Sneijder. Hoy lo hace.



Recibimos a un grandísimo jugador, uno de los mejores futbolistas que los Países Bajos han dado en los últimos años".



"Su juventud refuerza a este equipo. La junta directiva está inmersa en un nuevo proyecto en el que sólo tienen cabida jugadores como él. Llega para hacerse grande como jugador y hacer aún más grande a nuestro equipo", agregó.



Tras dar la bienvenida en holandés a los dos jugadores, Calderón cedió el turno de palabra a Sneijder, que mostró su emoción. Lo demostró en la compañía que tuvo en su gran día, con doce familiares siguiendo de cerca sus primeros pasos como madridista.



"Estoy muy contento de estar aquí para ser un jugador del mejor club del mundo. No puedo esperar más el momento de jugar mi primer partido con el Real Madrid esta semana ante toda la afición en el estadio", señaló.



Sneijder, de 23 años, y Drenthe, de 20 años, superaron por la mañana el pertinente reconocimiento médico y firmaron sus contratos con el Real Madrid para las próximas cinco temporadas.