Desafortunado

Vicente Padilla puso alma y corazón en cada lanzamiento y en situaciones difíciles ante los Marineros de Seattle, pero salió sin decisión en el partido que los Rangers ganaban 5x4, en el cierre del noveno inning.



Padilla lanzó seis episodios para ocho hits, cuatro ponches, tres bases por bolas y una carrera limpia, que realmente fue inmerecida, ya que en el segundo episodio, José Vidró, tras batear hit, se fue al asalto de segunda base, el tiro de Gerald Laird fue preciso al segundo cojín, pero Ian Kinsler perdió la esférica, avanzando Vidró a tercera, quien anotó por hit del catcher Kenji Johjima.



Padilla no pudo retirar ningún inning por la vía rápida, pero metió el brazo a fondo para salir del atolladero.



Desafortunadamente, los Rangers no carburaron en los momentos en que lanzaba Vicente y solamente pudieron empatar en el tercer episodio, aprovechando error del lanzador Félix Hernández, que puso a David Murphy en la antesala, para anotar por rola de Ben Brousard.



Hernández fue gran protagonista del partido en los innings 5, 6 y 7, en que salió a flote en dos innings de bases llenas. En el quinto obligó a Michael Young a batear para doble play, y en el sexto hizo un tiro preciso al plato para forzar a Hank Blalock, que buscaba la ventaja. En el séptimo, atrapó de aire una línea de Young y consiguió la doble matanza.



Padilla no tuvo suerte en la decisión, pero también tuvo el apoyo de una gran atrapada de Josh Hamilton en el quinto inning a la orilla de la barda del bosque central, que mantuvo el empate.



Eddie Guardado relevó a Padilla en el séptimo, y para el octavo Texas decidió el partido contra Eric O’Flaherty. Josh Hamilton se embasó por infield hit, Hank Blalock bateó doble, Milton Bradley remolcó con fly de sacrificio al left, el emergente Marlon Byrd elevó al right, avanzando Blalock a tercera, para que David Murphy lo remolcara con doble.



El cuadro tejano echó el partido al basurero en el octavo, con errores de Michael Young e Ian Kinsler, que combinados con dos imparables y wild pitch de Joaquín Benoit para que Seattle anotara tres veces. Sin embargo, en el noveno Josh Hamilton jonroneó con Kinsler a bordo.



Los Yanquis, con jonrón de Melky Cabrera para empatar en el sexto inning y rola de Hideki Matsui con bases llenas en el séptimo, se impusieron 3x2 a Toronto, para obtener su undécimo triunfo consecutivo en juego inaugural, un nuevo récord. Los Angels de Los Ángeles vapulearon 9x1 a Minnesota, con ataque de 15 hits, destacando Vladimir Guerrero, con tres remolques, y Garrett Anderson, que empujó dos más con jonrones de Casey Kotchman y Mike Napoli.