“Éste debe ser mi año”

El descenso de Ofilio Castro a clase A fuerte después de su prometedora estadía por el spring training con los Nacionales de Washington, no parece molestarle.



Por el contrario, luce concentrado en que este año pueda ser en el que reciba la oportunidad de jugar en las Grandes Ligas, sobre todo después de las referencias que dieron algunos miembros del cuerpo técnico de los Nacionales, incluyendo a Manny Acta.



“Me dijeron que le gustó al manager Acta cómo juego. Le comentó a mis entrenadores, por eso pensé que podía continuar en doble A (Harrisburg) como el año pasado, pero no importa, me enviaron a clase A fuerte, por asuntos administrativos y no porque haya lucido mal”, dijo Castro vía telefónica desde los Estados Unidos.



La causa de este movimiento, pese a venir de una buena campaña en doble A (2007), y en la Profesional en Nicaragua, se debe a que le tenían que hacer espacio a algunos jugadores con experiencia en las Mayores para ubicarlos en doble y triple A.



Eso significó mover a los peloteros que estaban en esas categorías a las categorías anteriores.



“Fue importante el chance que me dieron en el spring training. Y saber que te digan que tu futuro está ahí en ese nivel, como me lo hicieron saber, es muy importante”, explica.