EEUU y Argentina son los rivales a batir

Las selecciones de EEUU y Argentina son las grandes favoritas para adjudicarse los dos billetes directos con los que el Preolímpico de Las Vegas premia a los dos primeros clasificados, pero Brasil y Puerto Rico pueden suponer una dura competencia para ambos.



El todopoderoso conjunto estadounidense hizo pública esta mañana la lista definitiva designada por "Coach K", Mike Krzyzewski, en la que se prescinde de Kevin Durant, el número 2 del 'draft' (sorteo universitario) de este año, y del ala-pívot de Seattle Nick Collison.



A estas bajas hay que añadir la ausencia por lesión de Chris Bosh, de Toronto Raptors, y del pívot de los Blazers Greg Oden, número uno del sorteo universitario de 2007, además de las decisiones de ausentarse del conjunto por distintas razones de Shane Battier (Houston Rockets) y de Kirk Hinrich (Chicago Bulls).



Cualquier quinteto inicial que presente EEUU durante el campeonato puede ser deslumbrante, sobre todo teniendo en cuenta que en la pista pueden coincidir Kobe Bryant (L.A Lakers), LeBron James (Cleveland Cavaliers), Carmelo Anthony (Denver Nuggets) junto a Jason Kidd (New Jersey Nets) y Amare Stoudamire (Phoenix Suns).



Por si no fuera poco, EEUU se reserva a excelsos tiradores como Mike Miller, Michael Redd o Tayshaun Prince, un poderoso juego interior con Dwight Howard y Tyson Chandler y la magia de Chauncey Billups y Deron Williams.



El análisis individual de las plantillas que competirán en Las Vegas da como claro favorito al conjunto estadounidense, aunque no sería la primera vez que tantas estrellas reunidas no son capaces de ofrecer el juego compacto y de calidad que a un equipo de este calibre se le presupone.



Estados Unidos, campeón del Torneo de las Américas en sus últimas dos ediciones (ambas disputadas en San Juan -Puerto Rico-), fue medalla de bronce en el último torneo internacional, el Mundial de Japón, donde cayó frente a Grecia en semifinales aunque superó a Argentina (96-81) en la lucha por el tercer puesto.



El conjunto albiceleste, actual campeón olímpico en Atenas 2004, acude a Las Vegas con numerosas bajas en su plantel (Manu Ginóbili, Fabricio Oberto, Andrés Nocioni, Pepe Sánchez, Walter Herrmann...), pero mantiene entre sus filas a Carlos Delfino, reciente fichaje de Toronto Raptors, y a Luis Scola, que jugará este año en la NBA, enrolado en los Rockets de Houston.



Pablo Prigioni será el base titular de la escuadra de Sergio Hernández, que podrá contar con la experiencia de Federico Kammerichs, Paolo Quinteros, Matías Sandes, Diego Lo Grippo, Martín Leiva o Juan Gutiérrez, todos jugadores de ligas españolas.

Brasil, la tercera en discordia, podría amargar la fiesta a Argentina. La fortaleza interior de la 'canarinha' resulta incuestionable gracias a la presencia de jugadores como 'Nené' Hilario, de los Nuggets de Denver, o Tiago Splitter, del Tau Vitoria.



Pero la gran estrella de Brasil es, sin duda, Leandro Barbosa, el escolta de los Suns de Phoenix, quien no sabrá hasta el último momento si podrá jugar al lado de otros dos compañeros en la NBA: Anderson Varejao, pívot de los Cleveland Cavaliers, y Rafael Araújo, de Utah Jazz, pendientes del visto bueno de sus respectivos equipos.



Por su parte, Puerto Rico quiere olvidar su deslucido papel durante el último Mundial de baloncesto, en el que fue eliminado a las primeras de cambio, y presentará un sólido bloque liderado por los NBA Carlos Arroyo y José Juan Barea. Los boricuas contarán con el pívot Peter John Ramos (2'21 de altura), fichaje del Fuenlabrada español, Filiberto Rivera, y Rick Apodaca.