Golpean al “Chirizo”

William “Chirizo” González tuvo un inesperado primer round, previo a la pelea de título mundial con Joseph Agbeko, y no fue precisamente en un ring haciendo sparring. González se vio envuelto en una trifulca en plena calle de la Zona Siete de Ciudad Sandino, en la que su rival lo apuntó con una pistola antes de agredirlo.



Según explica el propio González a EL NUEVO DIARIO, todo comenzó cuando el agresor, que conducía una camioneta, estuvo a punto de chocarle su automóvil, lo que provocó que ambos conductores salieran de sus vehículos invadidos por la furia del momento, dispuestos a liarse a golpes.



El “Chirizo” fue sorprendido por el conductor de la camioneta, quien de un golpe le dejó una leve herida sobre uno de los parpados. El retador número uno de las 118 libras de la FIB no pudo reaccionar, por el temor a la pistola que blandía su agresor.



El problema se trasladó a la Estación Uno de la Policía Nacional, donde González puso la denuncia de intento de homicidio, en respuesta a las amenazas que hizo su agresor de demandarlo por intento de robo.



William no sufrió golpes severos, pero aseguró que se marchará este viernes a Costa Rica para evitar distracciones como esta, previo a su pelea mandatoria con Agbeko el nueve de mayo.