Torres fue “encarcelado”

¡Que partido más difícil! El Arsenal estuvo más próximo a la victoria en uno de los clásicos del fútbol inglés trasladado a la Champions, pero el Liverpool levantó murallas, utilizó contragolpes y supo apretar a Cesc Fábregas durante casi todo el primer tiempo, para conseguir, con la eficaz ayuda de una equivocación arbitral “tragándose” un penal, ese empate 1-1 que mantiene abierta una gigantesca intriga de cara a las semifinales.



El juego fue rápido, con buen manejo tanto por arriba como por abajo, con dos grandes goles, el estupendo cabezazo del togolés Emmanuel Adebayor a los 23 minutos, realizando un doble resorteo admirable; y la fulminante entrada de Dirk Kuyt superando en vértigo y certeza el cierre de dos defensas, tres minutos después, cuando todavía no se apagaban los rugidos de la multitud.



El previsto y tan promocionado duelo entre los españoles Cesc Fábregas y Fernando Torres nunca ocurrió, porque Arsene Wegner, el técnico del Arsenal, planificó con regla y compás cómo encarcelar al “Niño”. Y eso se cumplió con un rigor impecable e implacable. Así que no hubo momento en que Torres escapara a la vigilancia.



¿Cómo conseguir una pulgada más, una pelota destapada, poder participar en combinaciones y aún moverse sin el balón? Eso enloqueció a Torres, detectado por todos los radares, perseguido y bloqueado habitualmente por William Gallas y Philippe Senderos.



Estando todavía Cesc oculto, Adebayor, Kyut y Wolcott, crecieron lo suficiente como fabricantes de peligro, y a los 23, después de dos oportunidades doradas de Robin Van Pierse (una de volea con la izquierda recibiendo de Flamini, y otra sobre pase rasante de Cesc hacia el centro, también de zurda), se sintió el estremecimiento: Van Pierse penetró por la derecha y envió un centro potente. Adebayor hizo funcionar los resortes que tiene en sus talones para elevarse, y los que le permiten hacer girar su cuello con brusquedad, para asestar el cabezazo arriba, paralizando al arquero del Liverpool, Pepe Reina.



Poco tiempo estuvo flotando la euforia en las tribunas. A los 26, una rápida triangulación por la izquierda terminó en los pies de Steven Gerrard, quien avanzó hacia la raya final, enviando el centro contra el piso que, Kuyt, en un alarde de precisión y determinación, empujó a las redes soportando la embestida de dos defensores. Ahora el juego estaba 1-1, un marcador exitoso para el Liverpool como visitante.



Mientras Torres continuaba inútilmente buscando espacios para maniobrar, las posibilidades del gol emocionaban a la clientela y mantenían el futuro en la pileta de la incertidumbre. Con Cesc reactivado, el Arsenal fue más dominante, pero el Liverpool resistía consistentemente y mostraba su atrevimiento obligando a los hombres de Wagner a encender sus bombillos rojos.



En el minuto 66, Alexander Hieb se filtró serpenteando por la izquierda, y cuando se escapaba en el área, Kuyt lo derribó agarrándolo del brazo, pero el árbitro no se enteró y no hubo penal. Hubiera sido algo justo para el Arsenal.



En medio de la agitación sin pausas, producida por un ritmo a ratos frenético, el 1-1 favoreció al Liverpool.