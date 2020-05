¿Cómo escapar al caos?

Nota 28



Atrapados en un laberinto de complicaciones. Así se sintieron en todo instante los Atléticos de Oakland a lo largo de un tenebroso 2007 reducidos a 75 victorias, su más grande déficit desde 1998.



Más empequeñecidos por las pérdidas de su “as de espadas” Dan Haren, como por las de Nick Swisher, Mark Kotsay y Mike Piazza, es natural preguntarse: ¿Qué se puede esperar de ellos en 2008?

Una fanaticada que ha apreciado grandes equipos, como aquel impulsado en los años 70 por Reggie Jackson, Joe Rudi, Jim Hunter, Rollie Fingers, Dagoberto Campaneris y Vida Blue, entre otros, y el que comandaron José Canseco, Mark McGwire, Walter Weiss, tres novatos del año, junto con Dave Stewart, se siente emocionalmente golpeada al carecer de ilusiones frente a la temporada de 2008.



¿Se imaginan ustedes un equipo con Tim Hudson, Mark Mulder, Dan Haren, Barry Zito y Rich Harden, con Joe Blanton reclamando un puesto en la rotación y el agregado de pólvora garantizado por Miguel Tejada y Jason Giambi en el centro del line-up? Oakland sería un equipo súper-competitivo, no tratando de escapar al caos.



Valorando las discretas adquisiciones, el manager Bob Geren sólo se entusiasma con el ingreso del bateador Mike Sweeney, el reserva Emil Brown, el zurdo Dana Eveland y el relevista Keith Foulke.





ARMAMENTO

En los bosques, la batalla por el centro fue ganada por Chris Denorfia, pese a que su poca agresividad obliga a que lo coloquen como noveno bate, Emil Brown estará por la derecha y Jack Cust por la izquierda; en el infield, Bobby Crosby en el short y Mark Ellis en segunda han conseguido buen entendimiento, en tanto Daric Barton cubre la primera base y Eric Chávez se moverá en la esquina caliente; Kart Suzuki es el receptor y Mike Sweeney el Designado. En la banca, Travis Buck, Ryan Sweeney, Jack Hannahan y Donnie Murphy.



ROTACIÓN.- Rich Harden (1-2 y 2.45 en 25 y dos tercios con 27 kaes) limitado a sólo siete juegos por sus problemas en la espalda; Joe Blanton (14-10 y 3.95 en 230 entradas) en plena proyección; Chad Gaudin (11-13 después de 8-3 antes del Juego de Estrellas), sometido a una operación en diciembre; Justin Duchscherer (3-3 y 4.42) también operado y convertido en abridor; y una pelea por la quinta posición, en principio en manos del zurdo Dana Eveland.



BULLPEN.- Houston Street (5 triunfos y 16 rescates) será el cerrador ayudado ahora por Keith Foulke y Allam Embree. Oakland pretende funcionar mejor en este trabajo.



ALINEACIÓN.- Mark Ellis (.276, 161 hits y 84 CA) primer bate, Daric Barton el inicialista (.347 en sólo 72 turnos con 25 hits), Mark Sweeney (.260 en 2007 con Gigantes y Dodgers) y Jack Cust (.256, 101H, 26HR y 82CE) detrás; Emil Brown (.257, 6HR y 62CE con Kansas) quinto, Bobby Crosby (limitado a .226 en 93 juegos con 8 jonrones y 31 remolques) sexto, Kart Suzuki el catcher (.249 en 213 turnos) séptimo, Jack Hannaham (.278 en 41 juegos) mientras Eric Chávez está listo y Chris Denorfia (sin cifras por no haber jugado en el 2007). Una ofensiva muy débil vista desde cualquier butaca.





PRONÓSTICO.- No hay lugar para construir ilusiones. Seguirán nadando sumergidos.