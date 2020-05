Beis y fut azteca lejos de Beijing

México / Notimex

El béisbol al igual que el fútbol, fracasaron en su intento por acudir a los Juegos Olímpicos Beijing 2008, de ahí que lo lógico era que el técnico Hugo Sánchez Márquez quedara fuera del timón nacional.



Así lo expresó Alonso Pérez González, Presidente de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), quien agregó que los dueños de los equipos de fútbol tomaron la determinación correcta al despedir al técnico Sánchez.



Indicó que Sánchez Márquez, al igual que el manager nacional de béisbol, José Tolentino, hablaron de más al prometer muchas cosas positivas, y lo único que lograron fueron cuestiones negativas.



"Los dos se fueron de la lengua, prometieron tantas cosas que al final quedaron muy mal, el de béisbol dijo que con el equipo que llevaba ganaría uno de los tres lugares a Beijing, y el de fútbol señaló algo similar", dijo.



El titular de la Codeme comentó que el despido de Hugo Sánchez llegó en el momento adecuado, ya que después hubiera sido terrible, máxime que se busca calificar a un mundial de fútbol.



"Hugo fracasó y debe reconocer su error, qué bueno que los dueños le dijeron adiós, porque al parecer el técnico no quería irse, sin embargo, no podía seguir con esas cuestiones negativas que no pudo cumplir bien", afirmó.



Lamentó que las dos selecciones, de béisbol y fútbol, no acudan a Beijing, ya que con ello se perderán más posibilidades de ganar alguna medalla en la justa olímpica.



"Qué mal que los dos deportes no vayan a los olímpicos, pero hay que sacar experiencia de esto para no volver a caer en lo mismo, nos fuimos con la finta de un manager y un técnico que prometieron mucho y entregaron nada", aceptó.



Pérez González dijo que por lo que respecta al béisbol, deporte que preside en la Federación Mexicana, buscarán con lupa al manager ideal y triunfador que necesita la selección ahora que viene el Clásico Mundial 2009.



"Tenemos tiempo para conseguir al manager ideal, triunfador, y que no prometa mucho, sino que consiga las metas que se planean, es lo que buscamos, que México tenga una digna selección que pueda competir contra cualquiera", dijo Alonso Pérez.