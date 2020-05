Manny no estará listo para el Clásico

SANTO DOMINGO / AP

El mismo día que República Dominicana anunció a Felipe Alou como su manager para el Clásico Mundial de Béisbol, también se informó que el seleccionado no contará con Manny Ramírez, uno de sus mejores jugadores.



''Manny Ramírez fue sincero con nosotros y al hablar con él durante los entrenamientos de primavera nos dijo que no ve posibilidades de que pueda participar en el próximo Clásico'', dijo el gerente general dominicano, Stanley Javier, en declaraciones al canal 37.



El toletero de los Medias Rojas no participó en la primera edición del Clásico en 2006 y, de acuerdo con Javier, su edad le impediría participar en esta ocasión.



''Manny dice que en esta época de su carrera le toma mucho tiempo ponerse en forma y eso es algo que hay que respetar'', sostuvo Javier.



Sin embargo, el ejecutivo dominicano no descarta que Ramírez pueda cambiar de parecer en los meses siguientes.



''Todos conocemos a Manny y sabemos cómo es él. Quizás pueda cambiar de opinión más adelante'', agregó.



República Dominicana es uno de 16 países invitados para la segunda edición del Clásico Mundial de Béisbol que será celebrado en marzo de 2009.



En la primera edición, celebrada en 2006, los dominicanos terminaron en tercer lugar, detrás de Japón y Cuba.