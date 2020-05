Murió Carol Bristela

El doctor José Wenceslao Mayorga, Presidente de Fecarbox, y quien está íntimamente ligado al boxeo nicaragüense, informó la triste noticia del deceso del ex boxeador Carlos Rivas, mejor conocido como Carol Bristela, quien hizo historia en el pugilismo local.



Bristela falleció en la ciudad de León el pasado sábado y el domingo fueron sus funerales.



Bristela dispuso de buen punch en sus golpes, lo que lo llevó a conquistar el título nacional de peso Ligero (135 libras).



Realizó 80 peleas como profesional, de las que ganó 60, la mayoría por nocaut y perdió seis combates. Comenzó en el boxeo a los 16 años de edad, en los años 40, tiempo en que se enfrentó a hombres duros, tales como Francois González, Jorge Cox (C. Rica), Tomás Vargas (México,) Mateo Castro, Carlos Bravo (el Tigre Negro), Kid Montana (Colombia), Carlos Alemán, Mario Ferry (cubano), Young Coronel, Baby Teko, Tony Cambrice, Transito Kid, panameño (El Ciclón del Caribe), el Halcón Trejo, de México, Eduardo Astorga (C. Rica), Alex Ferrari, Luis Sánchez (C. Rica) y el turquito Farach, entre otros de renombre de esa época lejana y siempre muy recordada.



Nació en León en 1925. Se casó con la señora Clarisa Morales, con quien procreó al doctor Carlos Rivas, al licenciado Haroldo Rivas, a Álvaro Rivas, a Rodrigo Rivas, a Mercedes y a María Eugenia Rivas, los que ahora lloran su partida.