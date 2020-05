Estadio, la clave

El representante de las Grandes Ligas para América Latina, el nicaragüense Ronaldo Peralta, llegó al país para garantizar las mejores condiciones para las clínicas que durante casi una semana impartirá el miembro del Salón de la Fama, el panameño Rod Carew, a peloteros juveniles y entrenadores de casi todo el país.



Pero Peralta, quien ha seguido de cerca el proyecto de la Liga Profesional de Béisbol, no pudo evitar comentar sobre la incertidumbre de la Liga por los problemas económicos que tuvieron los equipos Chinandega y San Fernando en la última campaña, a lo que ahora se suma la falta de un estadio en la capital.



“Me reuní con el presidente de la Liga Profesional, Edwin Cordero, y me aseguró que el Bóer y León están fijos, y que en mayo se define cuáles son los equipos que no van y los candidatos a sustituirlos. Eso debe ser clave para el futuro de la Liga. También es importante tener un estadio en Managua”, explicó Peralta, a propósito de que no hay certeza de seguir usando el coloso nacional luego del estudio que le harán desde la semana entrante.



Es tan importante tener un buen estadio, a lo que Juan Puello, Presidente de la Confederación del Caribe, le comentó al mismo Peralta, ése ha sido uno de los principales factores porque a Nicaragua no le han abierto las puertas para estar en la Serie del Caribe.



A eso hay que agregar las dificultades económicas por las que atraviesa el país, que no garantizan la estabilidad de los equipos, que para ser competitivos deben invertir fuertes sumas de dinero en la contratación de peloteros de calidad, y ellos mismos exigen mejores condiciones para el juego.



Los problemas se han incrementado en los últimos dos torneos, en los que San Fernando y Chinandega no han tenido el apoyo económico adecuado para una Liga que cada año se ha vuelto más costosa y por ende difícil de sostener para los cuatro equipos.



Para colmo, este año no se envió a un representante de la Liga Profesional a la reunión de la Confederación que se hizo a la par de la Serie del Caribe en República Dominicana, y cerraron las oficinas de la LNBP por falta de recursos. Hay muchas trabas organizativas por falta de dinero en la Liga Profesional.



“Quedamos en platicar con Edwin Cordero a mi regreso a finales de abril, cuando venga Rod Carew a impartir las clínicas”, expresó Peralta.



Carew llega el 21 de abril a Nicaragua para impartir clínicas los tres días siguientes en el estadio “Jackie Robinson” y tres más en Masaya en el estadio “Roberto Clemente”.