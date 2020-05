Ayer “El Toro”, hoy “El Chirizo”

dplay@ibw.com.ni



La época de Jesse James quedó atrás. No se puede andar por la vida “pistola en mano” con los músculos crispados, la mirada fiera y el cabello erizado, respondiendo provocaciones o complicando más situaciones irreversibles.



William “El Chirizo” González anda en busca de su futuro persiguiendo la posibilidad de conseguir un título mundial, igual que Francisco “Toro” Coronado en 1977, después de haber vencido al dificilísimo mejicano José Torres, en un fallo que todavía se discute, y ante la más grande entrada de público que el Polideportivo ha registrado.



¡Diablos!, cada vez que recuerdo lo ocurrido aquella noche del 11 de agosto del 77 regresan los escalofríos a mis manos sentado frente a la máquina de escribir. ¿Cómo fue posible que en el momento más importante de la vida pugilística de Coronado, después de la pelea titular perdida contra Rafael “El Brujo” Ortega ese mismo año, se haya visto involucrado en un alboroto tan riesgoso, durante el cual fue brutalmente macheteado.



Esa noche terminó su carrera y no tenía sentido continuar las gestiones para enfrentarlo al violento Danny “Coloradito” López en un combate por campeonato que se suponía crujiente y humeante, dadas las características de ambos peleadores.



Controlar impulsos, manejar las situaciones complicadas, no descarrilarse frente a las provocaciones, valorar las circunstancias, utilizar la prudencia, no es fácil cuando te has construido en la calle rodeado de todos los peligros que eso implica, pero ¿cómo lo lograron Alexis Argüello y Yambito Blanco, por citar dos casos?

El factor educativo siempre juega, y ésa fue una ventaja para Hermógenes Prado, pero también está el sentido común, algo que lamentablemente en el boxeo no es tan común.



Cada vez que uno va a salir del país con intención de conducir se cuida hasta de una mala maniobra para no perder la licencia. Un boxeador en ruta hacia la pelea de su vida debe cuidarse completo, y eso incluye, por supuesto, evitar líos de diferentes tamaños, sobre todo los más peligrosos.



Se trata de manejar un mínimo de sensatez. Lo que tanta falta le hizo a Eduardo “Ratón” Mojica, a “El Toro” Coronado y a Ricardo Mayorga, entre otros. Y por lo que estamos viendo, también le hace falta a William “Chirizo” González, quien perdió la cabeza durante la discusión provocada por un accidente de tránsito, sintiéndose agredido, hasta terminar físicamente afectado.



Con Joseph Agbeko esperándolo en la vuelta de la esquina para un combate por el cinturón mundial gallo de la FIB, ese tipo de imprudencia es imperdonable.



Ayer fue “El Toro”, hoy lo es “El Chirizo”. Menos mal que este último caso es reparable.