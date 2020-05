Feniba al “Jackie”

Faltan menos de tres días para que el Estadio Nacional ‘Denis Martínez’ sea clausurado e inicie un estudio que determine su estado tras 60 años de haber sido construido. Aún no se sabe si reubicarán el Salón de la Fama, pero las oficinas de Feniba tendrán su sitio.



El director del IND, Marlon Torres, está acondicionando un espacio en el estadio “Jackie Robinson” para trasladar ahí al personal que trabaja en Feniba antes del próximo lunes, día en el que comienzan los ingenieros de la UNI el estudio infraestructural y los de la UNAN-Managua el geológico, que determinarán el destino del coloso nacional.



“Ese día (lunes) no debe haber nadie en el Estadio sólo la gente que hará el estudio. Por eso estamos tratando de acomodarlos (Feniba) en un lugar en el “Jackie Robinson”. Pero el Salón de la Fama se va a quedar ahí porque creo que no les va a pasar nada”, explicó Torres.



El estudio que podría durar unos diez meses, responde a una exigencia que orientó hace algunos meses el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) después de hacer un chequeo preliminar a la infraestructura del estadio.



“El estudio es necesario porque nos va a decir la verdad. Y no podemos estar especulando con algo tan delicado. Y aunque hay promesa del gobierno para construir otro estadio, es mejor si se puede reparar éste, si va a costar cinco millones de dólares, a hacer uno que vaya a costar unos 20 millones”, dijo Torres.