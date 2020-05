La magia de Bojan

MADRID

Han pasado los días y el gol de Bojan que impulsó al Barcelona contra el Schalke sigue acaparando los elogios. Era la hora de la verdad y el Barcelona sacó coraje. ''Sin embargo, la victoria no puede esconder que el juego del Barça está a años luz de aquel que deslumbró a Europa hace tan solo un par de años. Ni mucho menos. Se consiguió el triunfo porque Bojan salió al rescate del equipo logrando un gol muy importante''.



La victoria da aire a Rijkaard, pero tiene detalles a destacar, como los 24 centros al área de Valdés o que SPORT no da más de un siete en calificación a ninguno de sus jugadores. La máxima nota, por supuesto, a Bojan. ''Es un placer tenerle'', declaró Rijkaard. Eto'o se acordó de otro, de Ronaldinho: ''Daría tres cuartos de mi sueldo para que se recuperara Ronnie. Le conozco bien y si tiene lo que dice es que le duele'', declara el camerunés, que espera que la vuelta del brasileño, de Messi y de Deco den la vuelta a un Barça mermado por la Liga.



El diario Marca apunta: De nuevo, el joven delantero azulgrana fue decisivo en la victoria ante el Schalke (0-1). Tanto que ''ha salvado la cabeza de Rijkaard''. Pero el gol del ariete fue el lado bueno de un partido donde el Barcelona volvió a encontrarse con su ''pájara''.



''Tras mostrar una cara muy buena al inicio, inexplicablemente bajan el ritmo del partido y les pude costar muy caro en una competición como ésta'', comenta el diario, que resalta la labor de Xavi: ''destila calidad por todos los lados. El medio es fundamental en el esquema de Rijkaard y marca el ritmo del partido, equilibrando el ataque con la defensa en todo momento''.



Por su parte el diario As señala: Lo que consiguió el Barcelona fue un magnífico resultado, una victoria sufrida con un 'gol de oro' de Bojan que dejó evidencia del potencial alemán sobre todo en la segunda parte. Esta vez, el Barça salvó los platos ante un rival que flojea pero que se puede convertir en otro Betis en el Estadio si al equipo de Rijkaard le entra la 'pájara' en la vuelta de cuartos de final.



Ojo, atentos, no vale bajar los brazos. El Schalke quiere morir matando a un rival que no temen. El Barça necesita a sus cracks, y Eto'o lo sabe. Por eso pide el regreso de 'Ronie' cuanto antes, porque delante, si pasan la eliminatoria, está un Manchester fortísimo que vapulea a sus rivales con el buen juego de Ronaldo, un Arsenal lanzado con Cesc y un Liverpool que brilla con Torres.