Diriangén ataca, llega y “liquida”

Este Diriangén no descansa confiando en la calidad de su plantel. No pretende ganar por su historia, quiere ganar trabajando el juego de la manera más convincente. En sus hombres parece que se ha desterrado el prejuicio o la negativa de ganar sólo con figuras. Por eso en este Clausura marcha invicto, siendo el conjunto la figura más importante.



Este plantel piensa más en el resultado que en los lujos que deleiten a los aficionados, lo que le da al conjunto una fisonomía más sólida. No hay muchos lujos, pero sí un mayor porcentaje de profundidad ofensiva. Eso ha hecho el portero canadiense Joshua Lemon, quien en ocho encuentros sólo admite un gol, así como Roberto Chanampe y todos los que marcan y corren. No es una obsesión defensiva, sino orden, inteligencia y disciplina dentro de la cancha.



Diriangén no tiene un jugador que monopolice los elogios, sino que todos se dedican a jugar para ganar. Ésa ha sido la filosofía del técnico Martín Mena. Para eso tiene una posibilidad ofensiva que muestra potencia física y anímica excepcional. Porque se puede equivocar William Mendieta por su escaso manejo y su falta de habilidad pero cada vez que toma el balón se convierte en un torbellino.



“Los secretos son: que somos un equipo creyente y lleno de fe, que trabajamos para ganar y que tenemos una Directiva que nos brinda un apoyo incondicional. A como van las cosas, confieso que me veo en la final. Sé cómo se están entregando los muchachos y cuál es el anhelo que tienen”, comentó Mena.



El equipo no ha sentido el éxodo, al contrario, se ve más fuerte que ayer. Lidera la liga con siete triunfos y dos empates que le otorgan 23 puntos.