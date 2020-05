Cabrera al banco

DETROIT / AP

El antesalista venezolano Miguel Cabrera fue sacado de la alineación de los Tigres de Detroit para el partido del jueves, debido a un tirón en el músculo cuadriceps de la pierna izquierda.



El manager del equipo, Jim Leyland, dijo que el toletero estará disponible como bateador emergente, pero no sabe cuándo volverá a jugar en defensa.



''Puede batear, pero no puede correr, así que no quiero usarlo'', dijo Leyland antes del partido contra Kansas City. ''Tuvo algunos problemas durante el invierno y le dolía durante la pretemporada, pero no sé si se lastimó corriendo ayer o qué pasó''.



Cabrera fue adquirido de los Marlins de Florida en un canje en las vacaciones, y luego firmó un contrato de siete años y 141 millones de dólares con Detroit.



Brandon Inge jugó en tercera base por Cabrera.



Los médicos del equipo han dejado a Cabrera con la condición de observarlo día a día para convertirse en el primer lesionado importante que tienen en su plantilla en lo que va de la nueva temporada.



Cabrera sintió rigidez en la parte lesionada desde el entrenamiento de primavera, aunque mantuvo toda la actividad y jugó en los partidos de exhibición.