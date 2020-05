Impresionante

Próspero González está en su última temporada en el béisbol, pero todavía “mete miedo”.



Anoche, en un partido de mucha metralla inicial y destacada labor de los relevistas, el Chinandega VCP le arrebató el invicto al Granada 9x5, y forzó triple empate en el primer lugar, con balance 3-1, a los que se les suma el Bóer.



La figura del partido fue Próspero, que con tres imparables, dos de ellos dobletes, produjo dos carreras en el partido, las mismas que remolcó Juan Carlos González.



Granada atacó al abridor Norman López con cuatro carreras en el primer inning, combinando sencillos de Álvaro Hanon y Ernesto Garay. El error de Jasmir en batazo de Jimmy González llenó las bases.



Boleto a Lenín Aragón, sencillo de Cardoze y golpe a Juan Oviedo, forzaron tres carreras, y explotaron a López.



Relevó Léster Torres, quien soportó fly de sacrificio de Janior Montes, terminó apuntándose el triunfo en relevo de 6.1 innings y una carrera sucia en el tercer episodio. Reynaldo Centeno tiró los últimos 2.2 innings y se apuntó juego salvado.



Pese a comenzar el juego con 4 carreras en contra, Chinandega no se amilanó y aprovechó el descontrol de Kenly Chang para darle vuelta a la pizarra y derrotarlo.



Después de un out: Jasmir García conectó sencillo; Eduardo Romero recibió base; Próspero remolcó una carrera con doble; Esteban Ramírez llenó las bases con pasaporte; Larry Galeano remolcó la segunda con hit; Juan Carlos González produjo dos con hit, y después Galeano anotó por wild pitch. Chinandega ganaba 5x4.





Chang explotó en el segundo inning cuando después de un out le dio bases seguidas a Jasmir y Romero. Relevó Juan Serrano, quien soportó doble de Esteban Ramírez, productor de dos, para poner el juego 7x4.



Ahí hubo duelo de relevistas. Léster Torres tiró para 4 hits y una carrera sucia en 6.1 innings, y Juan Serrano para dos imparables en 4 episodios. Jioder Palacios relevó en el sexto, pero en el octavo admitió hit de Mairena y golpeó a Jasmir. Róger Marín admitió fly de sacrificio de Romero y hit productor de Próspero. Cerró José Luis Sáenz.



Hoy, Granada recibe al Somos- Norte a las 4 de la tarde, y el Chinandega juega a la una de la tarde contra el Matagalpa.





Asdrudes gana el 158

El zurdo Asdrudes Flores, máximo ganador del béisbol de Primera División, se adjudicó la victoria 158 de su carrera, en el juego que el Somos-Norte le ganó 3x2 al Estelí.



Asdrudes lanzó para dos hits y dos carreras en 8 innings. Las anotaciones las permitió en el cuarto inning, en el que admitió los imparables.



Somos-Norte (2-2) sólo bateó dos hits contra Wilmer Mejía, quien lanzó 6 innings y perdió, al soportar las anotaciones occidentales. Cerró Silvio Carrasco.



Los occidentales anotaron una carrera en el tercer inning por error del receptor, otra en el quinto por error del short, y la decisiva en el séptimo inning por wild pitch.