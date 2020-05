Mientras Tigres no ven una Yanquis, enanos ante Tampa

Un equipo que cuesta 44 millones de dólares, diagnósticado sin posibilidades de crecimiento como es Tampa, apaleó anoche 13-4 a los poderosos Yanquis, que con una planilla de 209 millones, son considerados como temibles retadores de los Medias Rojas en el Este de la Liga Americana, y casi seguros competidores en los Play Offs.



De diferentes maneras, Tampa ha sido un problema para los Yanquis. En 2005 sorprendieron ganándole 11 de 19 juegos a los de Nueva York, y en 2007, los derrotaron 8 veces perdiendo 10.



Un equipo de peso mosca, eso parecieron los Yanquis víctimas de dos operativos de 5 y 7 carreras en los innings tres y ocho, agregados a la anotación conseguida en el primer episodio contra el abridor Ian Kennedy, fuertemente golpeado.



Jonrones de Cliff Floyd y Carlos Peña, contra los relevistas Latroy Hawkins y Kyle Fransworth, borraron el conectado por Hideki Matsui.



Un total de 15 hits dispararon los de Tampa frente a seis tiradores Yanquis. El derecho Andy Sonnanstine, de 24 años, quien ganó 6 y perdió 10 con 5.85 en carreras limpias, sobreviviente a un ataque de 4 carreras en el tercero, fue el ganador.



Mientras tanto, los Tigres de Detroit, que se armaron hasta los dientes con proyecciones de avanzar hasta la Serie Mundial, sufrieron su cuarta derrota consecutiva por 8-5 ante los Medias Blancas, que obviaron con su ofensiva un pitcheo vacilante del cubano José Ariel Contreras.



El receptor A. J. Pierzynski fue el verdugo de los Tigres, impulsando 5 carreras con tres imparables, entre ellos su segundo jonrón. Carlos Quentin agregó otro en el naufragio del abridor de Detroit, Nate Robertson. Ya veremos si estos reveses de los rugidores no adquieren una mayúscula importancia en los últimos días de la temporada.



Doble de Frank Thomas en el cierre del séptimo, colocando a los Azulejos en ventaja, y pitcheo de Shaun Marcun, emocionaron a 50 mil fanáticos en Toronto, viendo caer a los Medias Rojas 6 carreras por 3. El nudillista Tim Wakefield fue descifrado oportunamente.



Ichiro Suzuki se fue de 4-0, Jarod Washburn fue bateado. Los Orioles, con pitcheo de Steve Trachsel se impusieron 7-4 a los Marineros de Seattle. Los jonrones de Richie Sexon y Adrián Beltré no tuvieron utilidad. Melvin Mora, Kevin Millar y Ramón Hernández se volaron la cerca por Baltimore.



Arizona, con faena de 9 ponches de Micah Owings, se impuso 8-1 a los Rockies. De manera extraña, Matt Holliday se ponchó cuatro veces por Colorado; los Astros superaron 4-3 a los Cachorros con doble y triple de Miguel Tejada, jonrón de Towles y salvamento de José Valverde; Bill Hall, que no jonroneó en el spring, se voló dos veces la cerca en la victoria de los Cerveceros 13-4 sobre los Gigantes.