Alfaro ganaría más

Aunque la primera defensa del campeón mundial de las 135 libras de la AMB, José “Quiebra Jícara” Alfaro, contra el japonés Yusuke Kobori aún no está confirmada, porque falta aval de la AMB, las negociaciones giran por buen camino para bien del nica, que de concretarse la pelea mejoraría mucho la bolsa que reciba.



“Ya hemos comentado que el mínimo de la bolsa para esta primera defensa ya estaba definida, pero no el techo de la misma. Eso es lo que beneficiaría a nuestro campeón, porque sería una muy buena plata la que podría recibir”, comentó Silvio Conrado, apoderado del monarca.



Pero el inconveniente para este combate es que algunos de los ranqueados de las 135 libras de la AMB protesten porque Yusuke, séptimo en el ranking en las 130, tenga esta oportunidad con el nicaragüense.



Al parecer, porque aún no hay una versión oficial al respecto, Paulus Moses, retador número uno del pinolero, se ha hecho a un lado para que se realice el combate Alfaro-Kobori el 19 de mayo en Japón.



La clave también serán las gestiones que pueda hacer Don King en Panamá con el vicepresidente ejecutivo de la AMB, Gilberto de Jesús Mendoza, para mejorar las posibilidades de que se haga esta primera defensa del monarca de los pesos ligeros con el japonés.



Yusuke Kobori, premiado como el Novato del Año de 2007 en Japón, presenta un récord de 22 victorias, once por la vía rápida, con dos derrotas y un empate.



En ese mismo año, el japonés fue sparring de Marco Antonio Barrera por un mes. Alfaro tendría como rival a un boxeador agresivo, que se caracteriza por su forma inagotable de combatir pese a lo difícil que sea el combate. Esas características han convertido a este boxeador en la mejor promesa del pugilismo asiático.