Cabrera feroz

El nica Evert Cabrera arrancó la liga con los Turistas de Asheville con una ferocidad increíble, ligando dos hits en tres turnos, recibiendo tres boletos y robando tres bases en el triunfo 5x4 en once episodios del Asheville, sucursal clase A de los Rockies en la Liga Sur Atlántica, sobre las Leyendas de Lexington, de los Astros.



Cabrera actuó como lead off. Recibió base en el primer episodio, llegó a segunda con su primer robo y anotó la primera del partido por sencillo de Darin Holcomb.



Disparó sencillo en el tercer inning, siendo el único de su equipo que se embasó, pero en el quinto participó en el operativo de tres carreras de los Turistas, con las que empataron 4x4. En esa entrada llegó a primera por boleto, se estafó la segunda base del juego y llegó al home por doble de Helder Velásquez, quien anotó más tarde la carrera del empate.



Por tercer turno consecutivo Everth llegó a la inicial, esta vez con sencillo en el séptimo, y se robó nuevamente la segunda base, pero no pudo anotar.



En el noveno, en su último del juego, se ponchó ante Reid Kelly, quien hizo abanicar a los tres hombres que se enfrentó en ese episodio. El partido se extendió al inning once cuando Asheville dejó tendido a las Leyendas 5x4.



Aristides Sevilla también tuvo su primer relevo de la temporada con los Misioneros de San Antonio, sucursal de los Padres de San Diego en doble A, sin lucir tan efectivo como en su última salida en el spring training este año, con el equipo grande en Japón.



El nica admitió una carrera limpia en 1.1 entradas ante los Northwest Arkansas, de la organización de Kansas City, en la derrota de San Antonio 6x4 el jueves pasado.



El leonés entró en el octavo con el partido a favor de Arkansas 5x3, y sacó los tres outs a pesar de que le dio boleto a José Duarte, pero obligó a batear para doble play a Ángel Sánchez para sofocar la amenaza de sus rivales.



Sin embargo, en la apertura del noveno, Mario Lisson abrió el episodio con doblete y después de sacar a Juan Richardson con rola al campocorto, Sevilla fue relevado por Kart Isenberg, quien no evitó la anotación de Lisson desde la tercera por rola al cuadro de Kila Kaaihue.



En el cierre del partido San Antonio anotó su última carrera con jonrón solitario de Brett Dowdy, aunque fue inevitable la derrota de su equipo 6x4.



Sevilla quedó con efectividad de 6.75 carreras limpias, un imparable y una base luego de lanzar sus primeros 1.1 episodios de la temporada en la liga doble A en Texas.