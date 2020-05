Bonds, invisible

ESPN Deportes

Alguna vez, estaba dondequiera. Ahora ni se le ve. Alguna vez fue el jugador de mayor perfil en el béisbol. Ahora Barry Bonds es el hombre invisible.



Sabemos que Bud Selig no está buscando activamente alguna tarjeta que diga "quisiera que estuvieras aquí", para enviársela a su hacedor de historia favorito en estos días. Pero sí es extraño comenzar otra temporada de béisbol sin el rey de los jonroneros.



Hay millones de razones por las cuales Barry Bonds no está jugando ahora mismo. La pregunta es: ¿Hay alguna buena razón para ello?

Es cierto que superó en jonrones a Vladimir Guerrero el año pasado. Es cierto que tuvo mayor porcentaje de slugging que Mark Teixeira. Es cierto que llegó a base en más ocasiones que Manny Ramírez. Así que, ¿por qué Barry Bonds no está jugando béisbol? ¿Por qué no está en uniforme? ¿Por qué no hay un gran letrero de "762" colgando en la pared del jardín de alguien ahora mismo, bajo otro letrero que diga "Los Bombazos de Barry"?

Las respuestas son obvias. Creo. Pero queremos escucharlas por nosotros mismos. Así que estuvimos en las últimas semanas haciéndoles esta pregunta -- "¿Por qué Barry no está jugando?" -- a los ejecutivos de tres equipos que podríamos describir como contendores, con grandes presupuestos que podrían absorber un contrato de ese tamaño.



Ninguno de los ejecutivos quiso que se le identificara, ya que la unión de peloteros está investigando si los equipos se han confabulado en alguna clase de conspiración para mantener desempleado a Bonds. Así que simplemente nos referiremos a ellos como Oficial A, B y C. Pero sus respuestas refuerzan la noción de que hay muchas razones por las cuales el No. 25 no está jugando ahora mismo -- no solamente una.



Un ejecutivo de un equipo al que encuestamos (también conocido como "Oficial A") admitió rápidamente que su equipo consideró la posibilidad de firmar a Bonds -- porque "nosotros consideramos todo," según dijo.



Así que, le preguntamos, ¿cómo no concluyeron que él los podía ayudar? "Barry puede ayudar a cualquier equipo", contestó. "Él puede ayudar a los 30 equipos. Él todavía puede batear". Así que si este tipo puede ayudar a los 30 equipos, ¿por qué no está jugando para al menos uno de esos equipos?

"No veo cómo cualquier equipo de la Liga Nacional no lo ve como un jugador de todos los días", dijo un ejecutivo de uno de esos equipos de la LN ("Oficial B"). "Sé que no nos gusta tener en nuestro equipo a tipos que no pueden jugar defensa en nuestra liga. Y él no puede jugar más defensa. No sé si él sería el peor jardinero defensivo de la liga. Pero tiene que estar en ese grupo."



Así que el asunto de la defensiva saca de la ecuación a 16 equipos. Entonces viene la pregunta: ¿Cuáles equipos contendores de la Liga Americana necesitan un bateador designado? Y la respuesta es: Ninguno. Al menos en teoría.



¿Pero podemos decir que Barry Bonds es mejor ofensivamente que José Vidro, Gary Matthews Jr. o incluso Frank Thomas en esta etapa de su carrera? Claro que sí. Eso no es siquiera un argumento en esta discusión. Pero eso nos lleva a esas otras razones por las cuales Bonds no está jugando.



"No queremos tener que bregar con todo lo que viene con él --las distracciones, el entorno, las preguntas diarias", dijo un oficial de un tercer equipo ("Oficial C"). "Cada día es una historia diferente con este tipo, o podría serlo. Y con excepción de un par de equipos – los Yanquis, los Mets, quizás los Medias Rojas -- nadie está acostumbrado a lidiar con una escena como esa todos los días de la temporada". Muchos equipos no quieren ver a sus jugadores jóvenes afectados por todo eso, por el circo, dijo el Oficial C.