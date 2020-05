¿Quién por Hugo?

Rafael Ramos/ La Opinión

Con siete palabras mató siete sueños y abrió siete puertas. Y de bíblico, supersticioso y profeta tiene poco, muy poco. Jorge Vergara fue contundente al decir: "Sólo hay un candidato en México: Pékerman" (Néstor José, técnico del Toluca).



De esa manera, el dueño de Chivas y cabeza para algunos y cabecilla para otros, del Comité de Selecciones Nacionales, borró los sueños de siete entrenadores que dirigen en el fútbol mexicano y que dormían en brazos de la esperanza de ser tomados en cuenta.



¿Raúl Arias? ¿Manuel Lapuente? ¿Ricardo La Volpe? ¿Ricardo Ferretti? ¿Chucho Ramírez? ¿Mario Carrillo? ¿Daniel Guzmán?. "Ninguno de ellos está en nuestra lista", respondió Jorge Vergara para apaciguar las mareas de los rumores en el febril océano del fútbol mexicano. Acepta que hay otra lista de siete, de la cual sí saldrá el técnico de la selección mexicana.



"En tres semanas, terminando abril, nos hemos propuesto hacer el anuncio, pero no llevamos prisa, queremos hacer una elección correcta, no equivocarnos", explicó.



¿Los elegidos? El tipo goza con el misterio, pero goza más con el protagonismo de dar pistas.



"En México sólo hay uno, Pékerman, una persona muy trabajadora, muy seria, con mentalidad ganadora", explica Vergara. "Javier Aguirre no está delante de todos, es uno más en la lista. Sabemos de su capacidad, pero si el Atlético de Madrid califica a la Champions, tal vez no se interese", explica Vergara.



Asegura que en la lista están Luiz Felipe Scolari, cuyo contrato con Portugal termina con la Eurocopa de este verano, además del técnico campeón del mundo, el desempleado Marcello Lippi, y ríe al mencionarle los nombres de Juergen Klinsmann (con Bayern Munich) y Frank Rijkaard (en claroscuros con Barcelona), sin profundizar en Vicente del Bosque, quien suena como relevo de Xavier Clemente, cuando este abandone en el verano a la selección de España.



Siete fuera y siete dentro de la lista, entonces. Vergara asegura que el desafío de dirigir a México debe ser interesante para los siete elegidos.



El dueño de Chivas dice que no hay problema de dinero. "Podemos pagar muy bien", recordando las comisiones que recibía Hugo Sánchez por taquilla y por patrocinadores (2.5 y 5.5 por ciento). "Claro, no vamos a pagar cosas imposibles como lo que cobraba José Mourinho en el Chelsea (10.5 millones de euros, cerca de 14 millones de dólares por año), pero pagaremos lo que es justo".



Para Vergara el técnico de la selección "debe ser un gran estratega, debe evidenciar liderazgo y credibilidad, además de ser capaz de un rápido aprendizaje, para que no sea excusa aquello de la idiosincrasia del mexicano", asegura.