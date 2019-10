Paraguay y Venezuela prueban a sus jugadores

Las selecciones de Paraguay y Venezuela se enfrentó este miércoles al partido que servirá a ambos equipos para perfilar el ideal para las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Sudáfrica 2010, que comenzarán en octubre.



El encuentro, el primero de Paraguay tras disputar la Copa América Venezuela 2007, tendrá lugar en Ciudad del Este, segunda ciudad del país, situada a 330 kilómetros de Asunción, en la frontera con Argentina y Brasil.



En esa competición continental, Paraguay quedó eliminado en los cuartos de final tras la goleada (6-0) que sufrió ante México, mientras que Venezuela también se despidió en la misma instancia tras perder 4-1 ante Uruguay.



El conjunto "vinotinto" llega a Paraguay con una plantilla que ha sido retocada varias veces por la desconvocatoria de algunos de sus figuras, aunque ese hecho no ha pesado en su seleccionador, Richard Páez, quien considera será la ocasión para probar a jugadores jóvenes.



Bajas



La última baja fue el defensa Alejandro Cichero, dos días antes del viaje a Paraguay, quien no fue autorizado por su club, el Litex de Bulgaria, para un viaje tan agotador, por lo que Páez tuvo que llamar en su lugar a Juan Fuenmayor, del Unión Atlético Maracaibo.



En contrapartida y quizá para evitar ese tipo de trastornos, el estratega guaraní, el argentino Gerardo "Tata" Martino, convocó a una mayoría de jugadores de clubes de equipos nacionales y de países vecinos como Argentina y Brasil.



Martino adujo que en este encuentro observará a jugadores que no han sido tenidos en cuenta hasta ahora y que los que pasen la prueba serán considerados para los dos últimos partidos de fogueo ante de las eliminatorias mundialistas.



Ambos equipos disputarán la revancha el 8 de setiembre en la ciudad de San Cristóbal y cuatro días después Paraguay visitará a El Salvador, mientras que el equipo "petrolero" recibirá a Panamá.



En la primera jornada de las eliminatorias sudamericanas, que reservan cuatro plazas directas y una repesca para el Mundial de Sudáfrica 2010, Paraguay visitará a Perú y Venezuela hará lo propio ante Venezuela.