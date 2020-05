Aprietan al Bayern

JOSÉ MARCOS/ Múnich

El Getafe dio una lección al todopoderoso Bayern en la Copa UEFA. Tras dos paradas a quemarropa de Kahn, Cosmin Contra bajó los humos al líder de la Bundesliga con un sublime toque con la derecha. El defensa rumano igualó en el último minuto el gol de Luca Toni y justificó la obsesión de Michael Laudrup por mimar el balón. El cuadro germano, el favorito del torneo por palmarés y presupuesto, no cerró la eliminatoria ante un novato que se le subió a las barbas tras superar la pájara que le dio en los primeros 30 minutos.



El Bayern, obsesionado con enmendar la desastrosa imagen de la temporada pasada, en la que ni siquiera disputó la previa de la Champions, no se apaciguó hasta el gol de Luca Toni, que cabeceó a la media hora un corner que Ribery le envió al segundo palo. Pero su acierto anestesió a la escuadra de Hitzfeld.



El arreón impidió que el Getafe se quedase sin marcar por primera vez en la Copa de la UEFA, la virtud que le aupó a la final de la Copa del Rey. Los de Laudrup lo intentaron de todas las maneras sin suerte hasta que se iluminó Contra, que vio el inicio del encuentro desde el banquillo. Tanto se obcecó que dio un paso al frente y estuvo a un pelo de pagarlo. El Bayern, al que circular la bola le produce urticaria, le pudo matar en varios contragolpes de vértigo. Se replegó en la cueva, a la espera de una genialidad de Ribéry. El extremo francés le dio la noche al aspirante español.



Aun así, el Getafe no se descompuso. Se soltó la melena y, cuando faltaban ocho minutos, envió un recado. Del Moral cabeceó al palo. Y, cuando los 700 aficionados desplazados desde Getafe empezaban a maldecir su suerte, ocurrió el milagro. De la Red lanzó un centro a Contra, que, después de tres intentos, batió a Kahn. Todo un aristócrata, el Bayern, a merced de un Getafe que ni siquiera cometió una falta en toda la segunda parte.