Siguen desgracias a Ronaldinho

Madrid / AFP.- El jugador brasileño del FC Barcelona, Ronaldinho, estará unas seis semanas de baja tras sufrir una rotura muscular en la pierna derecha en el entrenamiento del jueves, informaron este viernes los servicios médicos del club azulgrana.



El jugador sufrió una "rotura muscular en el abductor medio de la pierna derecha" en una jugada fortuita en el entrenamiento, que lo descarta prácticamente para lo que queda de temporada, ya que sólo quedan ocho jornadas de Liga.



Ronaldinho se retiró del entrenamiento el jueves, el segundo que completaba con el equipo, tras notar un tirón muscular y "la resonancia realizada esta mañana (del viernes) confirma una rotura muscular que le tendrá aproximadamente seis semanas de baja", según un comunicado de los servicios médicos del equipo catalán.



La lesión supone un nuevo contratiempo en el particular vía crucis que atraviesa esta temporada el jugador brasileño, probablemente la última con la camiseta azulgrana, si se confirman los rumores de que partirá al final de temporada.



El jueves, la prensa italiana publicó fotos de Roberto Assis, el hermano y agente de Ronaldinho, en un almuerzo con el vicepresidente del AC Milan, Adriano Galliani, lo que alimenta los rumores sobre un eventual traspaso del brasileño al equipo italiano.



La Gazzetta dello Sport publicó las fotos de la reunión en un restaurante milanés.



El AC Milan así como el Chelsea inglés son los dos equipos sobre los que especula la prensa española como posibles destinos de Ronaldinho en caso de que abandonara el FC Barcelona.



Ronaldinho, que se ha perdido los últimos cinco partidos oficiales de su equipo, contando todas las competiciones, venía quejándose en las últimas semanas de unas "molestias" musculares para explicar su ausencia de los entrenamientos con el resto del equipo, a pesar de que los médicos del club habían asegurado en un comunicado que no estaba lesionado.



El jueves, el brasileño volvió a entrenar por segunda vez con el resto del conjunto y todo hacía prever que estaría a disposición del técnico Frank Rijkaard para el partido del domingo frente al Getafe en la 31ª jornada de la Liga española.



El brasileño se perderá el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Schalke 04 alemán el próximo miércoles, aunque podría llegar a tiempo, en caso de que su equipo se clasifique, para la final del máximo torneo continental de clubes, que tendrá lugar el 21 de mayo en Moscú.



El bajo estado de forma del brasileño ha sido el centro de los comentarios de las prensa deportiva española, que ha llegado a publicar que Rijkaard estaría harto de las salidas nocturnas del jugador y no contaría con él para lo que queda de temporada.



El astro brasileño ha sido, no obstante, defendido por sus compañeros como el joven delantero argentino Lionel "Leo" Messi, que lamentó este viernes el "trato injusto" que se da al brasileño o el camerunés Samuel Eto'o, que pidió públicamente que "se le deje en paz".