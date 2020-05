El Madrid le apunta a Kun

BUENOS AIRES, Argentina / DyN, FOXSports

El Real Madrid está interesado en contratar a Sergio Agüero, delantero del otro equipo grande de la capital española, Atlético Madrid, según informó este viernes la prensa ibérica.



"¿Y por qué no el 'Kun'? Es indudablemente el gran crack de la Liga española", le dijo un importante dirigente del Real al diario deportivo español Marca.



Es que, según informa ese matutino, el club "merengue" está pensando en "fichar un crack de reconocida calidad mundial que aporte, además de lo estrictamente futbolístico, un plus de relevancia mediática al club".



En este contexto, Agüero, cuya cláusula de salida del Atlético es de 55 millones de euros, encajaría a la perfección en aquella idea del Madrid.



Sin embargo, el ex atacante de Independiente declaró hace algunos días que no jugaría nunca en Real Madrid, lo cual podría complicar la eventual operación.