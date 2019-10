Contreras vuelve a saborear la victoria

El abridor cubano José Contreras tuvo que esperar más de dos meses hasta que volvió a conocer la victoria y lo hizo hoy gracias en parte al bateo explosivo e inesperado de sus compañeros que ayudaron para que los Medias Blancas venciesen 5-4 a los Mantarrayas de Tampa Bay.



Después de ir abajo 0-4 en la parte baja de la séptima entrada surgieron los bates del receptor A.J.Pierzynski, el jardinero Jermaine Dye y del paracorto dominicano Juan Uribe, que pegaron jonrones consecutivos para poner un parcial de 3-4.



Pero faltaba todavía que llegase el novato, el jardinero izquierdo Josh Fields, para que también botase la pelota fuera del parque con un corredor en circulación y completase el racimo de cinco anotaciones con la que los Medias Blancas lograron el triunfo y dejaron ganador al abridor cubano.



Contreras (7-16), que lidera las Grandes Ligas en derrotas, había perdido nueve salidas consecutivas desde que el pasado 18 de junio su equipo ganó a los Marlins de Florida en partido de interligas.



Se siente feliz



El abridor derecho cubano había perdido 13 de 14 partidos. La otra victoria que había logrado desde la que consiguió ante los Marlins fue como relevista el pasado 8 de agosto ante los Indios de Cleveland.



"Para ser honesto nunca se me paso por la mente que el equipo tuviese una respuesta increíble de cuatro jonrones en un sólo episodio", comentó Contreras. "Al final gane el partido y eso me hace sentir feliz".



Contreras, que tiene 5-0 en los enfrentamientos contra los Mantarrayas, trabajó siete entradas completas con ocho imparables cuatro carreras limpias permitidas, dio tres bases por bolas y abanicó a ocho bateadores para dejar en 6.13 su promedio de efectividad.



Los relevistas Mike MacDougal y Bobby Jenks lanzaron un episodio cada uno para completar el trabajo de Contreras. Jenks estuvo perfecto en el noveno episodio y se quedó con el trigésimo sexto rescate de la temporada en las 41 oportunidades que ha tenido.



Pierzynski pegó su decimotercer jonrón; Dye llegó a los 26; Uribe ya tiene 16 y el novato Fields, que ha sido la gran revelación de la temporada y una de las pocas alegrías vividas por los Medias Blancas, pegó su decimosexto vuelacercas de la campaña.



La derrota se la quedó el relevista Dan Wheeler (1-6) que salió para lanzar la séptima entrada después que el abridor Edwin Jackson fue castigado con tres jonrones y cuatro carreras limpias, y no pudo evitar el cuadrangular de dos anotaciones de Fields.