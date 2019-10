El mundo del fútbol se enluta por la muerte de Antonio Puerta

Todo el mundo del fútbol, además de representantes de las instituciones deportivas y de la política, expresaron sus condolencias y su consternación ante el fallecimiento del futbolista Antonio Puerta, "la zurda de diamante", tal y como lo definió un destrozado presidente del Sevilla, José María del Nido.



"Sin lugar a dudas hoy es uno de los días más tristes del Sevilla. La zurda de diamante que el 27 de abril de 2006 -vuelta de las semifinales de la Copa de la UEFA ante el Shalke 04 alemán- nos cambió la vida, nos ha abandonado", dijo el presidente con la voz entrecortada y con lágrimas en los ojos en un hotel de Atenas.



El equipo sevillista debía jugar hoy el partido de vuelta de la última fase preliminar para acceder a la Liga de Campeones, pero el choque ante el AEK Atenas ha sido suspendido y la expedición del Sevilla regresará esta misma noche a la capital andaluza.



Todos los clubes de fútbol españoles expresaron sus condolencias y su más sentido pésame a la familia de Puerta, que falleció a causa de una "encefalopatía postaxónica y el fracaso multiorgánico secundarios a la parada cardiaca" del sábado, según un parte médico que confirma la muerte del jugador se produjo a las 14.30 (12:30 GMT).



Nadie esperaba ese desenlace



"Es un auténtico mazazo para todos. Nadie esperaba este desenlace que nos deja abatidos por completo, aseguró Manuel Ruiz de Lopera, consejero delegado del Betis, rival histórico del Sevilla. "Cuando la vida de una persona está en peligro no importa el color ni la rivalidad, señaló, por su parte, el presidente del club, José León.



"En un momento tan duro, dramático y difícil como el que nos toca vivir, quiero, en nombre de todos los madridistas, mandar un abrazo muy fuerte a la familia del jugador y a todos los sevillistas para superar esta situación", dijo el presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, al canal de televisión oficial del club.



El equipo madridista, del que se dijo que llegó a interesarse en fichar a Puerta hace dos veranos ha decidido suspender el Trofeo Santiago Bernabéu que había de disputarse mañana.



El Barcelona envió su pésame a través del capitán, Carles Puyol, quien transmitió "mucho ánimo" en estos momentos "muy complicados". Por su parte, el Levante, como homenaje a Puerta, guardó un minuto de silencio en la presentación del italiano Crhistian Riganó, mientras que el Getafe suspendió la del atlético Braulio.



Las instituciones deportivas españolas e internacionales también manifestaron su consternación ante lo acontecido. "Era el prototipo de jugador español con casta, con raza y la técnica necesaria para estar en la elite", destacó José Luis Astiazarán, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP).



"Se había ganado el cariño como deportista y el prestigio con su ilusión", aseguró el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Gerardo González Movilla. "Supone una gran pérdida para el deporte español", dijo, por su parte, el director de Deportes del Consejo Superior (CSD), Manuel Fonseca.



Un futbolista muy querido



El máximo mandatario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, expresó "el dolor de toda la afición española (...) para el que era un futbolista muy querido que había sido internacional".



Una persona que conocía bastante bien a Antonio Puerta es el entrenador que lo hizo debutar en Primera División, el técnico actual del Athletic de Bilbao, Joaquín Caparrós. "Antonio tenía un futuro deportivo tremendo", lamentó a Efe el andaluz.



"Era un magnífico futbolista y mejor persona, con un potencial de capacidad humana tremendo y con una gran proyección deportiva después de conseguir lo que a él le ilusionaba, que es llegar a la elite con el Sevilla", dijo Caparrós.



Por su parte, el seleccionador nacional Luis Aragonés, con el que Puerta debutó como internacional absoluto en 2006 en Suecia, aseguró a Efe que "en estos momentos" no le "queda más que acompañar a la familia en su dolor". "La valía humana de Antonio está por encima de cualquier otra circunstancia", añadió.



Ex compañeros del futbolista también se mostraron consternados por el triste desenlace, como el brasileño Julio Baptista, actual jugador del Real Madrid. "No entiendo cómo una persona tan sana como es un deportista que diariamente se entrena le falla el corazón. Siento un gran dolor por el fallecimiento de Puerta", dijo.



Zapatero conmovido



El fútbol europeo, a través de la UEFA, su máximo representante, también quiso manifestar sus condolencias, al igual las Ligas italiana y francesa. El Milan, contra el que el Sevilla debería enfrentarse el viernes en la Supercopa de Europa, aseguró que está dispuesto a aceptar cualquier decisión de la UEFA al respecto.



El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, envió igualmente un mensaje de pésame a los afectados, y explicó que Puerta, un "joven vitalista", contribuyó al "engrandecimiento" del Sevilla.



Por su parte, el presidente andaluz, Manuel Chaves, destacó que Puerta "siempre supo compaginar su genuino y profundo sevillismo con el respeto a otros colores y a otras aficiones". Mariano Rajoy, líder del Partido Popular, también envió sus "más sinceras condolencias" a la familia del jugador y a la del Sevilla.