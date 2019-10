preparandose para una cita

Cuando todo parecía perdido para Matagalpa con un adverso 6x8 en el noveno y dos outs, Freddy Chévez, en una tarde de 4-4, dio jonrón de dos carreras para empatar el juego, y un hit de Eddy Talavera dejó tendido al Granada 9x8, en un duelo a muerte entre los dos equipos cimeros del Campeonato de Béisbol de Primera División.



Con el cierre de alarido en el Estadio “Chale Solís”, los matagalpinos quedaron en el primer lugar, algo que era difícil de imaginar porque en todo el partido, no habían podido retar a la ofensiva de los Tiburones que casi desde el arranque explotó al abridor Armando Hernández.



El Granada arrancó ganando en las primeras dos entradas 2x0, obligando al manager Omar Cisneros a sacar a Hernández en el segundo innings y traer a Carlos Pérez Estrella, quien a como pudo sostuvo por algún instante la furia de los visitantes.



Matagalpa marcó la primera carrera en el tercero, pero Granada anotó una más en el inicio del cuarto para poner el 3x1. Los norteños igualaron 3x3 en el cierre de ese episodio, a pesar que la defensiva oriental les hacía el tercer doble play del juego.



La emoción no le duró mucho al Matagalpa, pues su rival no estaba dispuesto a ceder terreno, y anotaron dos más en el quinto con doble de Juan Oviedo, infieldhit de Norman Cardoze y sencillo de Janior Montes, quien explotó a Pérez, y otro de David Centeno ante Álvaro López.



En lo adelante, mientras Granada anotaba una en el sexto con doble de Jimmy González y wild pitch de López, otra en el séptimo con doble de Bayardo Dávila y error del cuadro, Matagalpa lucía frustrado cuando les hicieron un doble play en el quinto y otro en el sexto.



Con la pizarra 7x3, los norteños anotaron una en el séptimo, aunque tuvieron en dos ocasiones las bases llenas. Hicieron dos en el octavo con sencillo remolcador de Jilton Calderón. La entrada pudo producir más, pero la defensa del Granada simplificó las cosas con la sexta doble matanza del partido.



En el noveno, Granada marcó su última carrera por hit de Dávila para poner el 8x6, quien dejó en bandeja para el relevo de Juan Serrano.



Sin embargo, Justo Rivas abrió la tanda con doble, y aunque sacó los dos outs, Chévez dio el cuadrangular levanta muerto. Talavera, más tarde con dos abordo, dejó en el terreno al Granada. La victoria se la acreditó Wilfredo Amador, y perdió Serrano.



Noquean al Estelí

Con una furia de 21 hits, Chinandega noqueó en siete innings 17x3 al Estelí en el Estadio Rufo Marín, en medio de la poca afición que fue testigo de la octava derrota en fila de su club.



Yasmir García estuvo perfecto en cuatro turnos; Esteban Ramírez de 4-2 con cuatro remolques; Gustavo Sirias de 4-3 y Eduardo Romero de 4-2 con dos empujadas.



Chinandega anotó cuatro carreras en el segundo, siete en el tercero, tres en el cuatro, una en el quinto y las últimas dos en el séptimo, en una tarde donde los nueve del line up de Chinandega remolcaron al menos una carrera. Ganó Olman Rostrán en jornada de cinco episodios de tres carreras limpias, y perdió Oscar Mejía, quien lanzó sólo un inning, porque en el segundo no sacó out.