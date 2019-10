No, no se trata que la zona de strike de la Liga Nacional sea más complicada de manejar, o que los bateadores del viejo circuito sean más astutos. Simplemente Johan Santana no está funcionando en el inicio de la temporada, como en el 2006 en la Liga Americana cuando fue derrotado en sus tres primeras decisiones, sólo para perder otras tres en el resto de la temporada mientras ganaba 19 juegos.



Mientras Super-Santana no aparece, los Mets, quienes lo convirtieron en el pitcher mejor pagado, rascan sus cabezas. Anoche, Santana sufrió su segundo revés por una victoria, al ser superado 5-3 por el astro de los Cerveceros Ben Sheets. El zurdo venezolano obtuvo ventaja por 2-0 en el propio primer inning, pero fue cediendo hasta ser vencido y golpeado por tres jonrones. Rickie Weeks, Gabe Kepler y Bill Hall por quinta ocasión se volaron la cerca.



Después de 5 carreras, 4 limpias en 6 entradas y dos tercios, la efectividad de Santana que ponchó a 7 y cedió 2 bases, es de 3.05. En tanto, Sheets consiguió su segundo triunfo sin derrotas, con un brillante 1.17 en carreras limpias.



Los Yanquis, con Mike Mussina intentando fajarse, cayeron 4-3 ante Boston en lo que fue el primer triunfo del derecho Josh Beckett, quien caminó 6 entradas y dos tercios permitiendo las tres carreras, con Jonathan Papelbón asegurando su cuarto salvamento. Manny Ramírez con tres remolques fue la figura cumbre.



Los Azulejos de Toronto con Roy Halladay trabajando un recorrido completo aislando seis imparables, derrotaron 4-1 a los Rangers de Texas. Para Halladay, un ganador del Cy Young, fue su segunda victoria por un revés. Perdió Luis Mendoza.



Edgard Rentería quebró en el octavo inning un no hitter de Gavin Floyd, pero dos relevistas de los Medias Blancas mantuvieron concentración y dominio para blanquear 7-0 a los inesperadamente asustados Tigres, asestándole a Justin Verlander su segundo revés. Brandon Inge agregó un segundo hit por Detroit.



Los Cardenales de San Luis, con tres jonrones incluyendo el cuarto de Rick Ankiel, derrotaron en 10 entradas 8-7 a los Gigantes, quienes vieron a Matt Cain fajarse durante seis entradas.



Por su parte, los Bravos de Atlanta con firme pitcheo de John Smoltz (2-0) a lo largo de seis entradas, y dos jonrones de Jeff Francoeur, derrotaron 10-2 a los Nacionales de Washington.



Dan Haren de Arizona logró su segundo triunfo con apoyo de Justin Upton, quien descargó su quinto jonrón para vencer a Colorado 10 por 3.



El dominicano Fausto Carmona falló ante Oakland perdiendo 7 por 4; los Orioles derrotaron a Tampa 3 por 2 con jonrón de Ramón Hernández, y Seattle se impuso 8-3 a los Ángeles de Anaheim.