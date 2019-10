Miami, Florida

El debutante equipo Doral Digital Repro logró imponerse sobre uno de los mejores conjuntos de la Liga Nica de Miami, el Miami New Realty, cargado de jugadores estelares encabezados por el MVP Wilder Thorndike.



En el inicio del torneo ha prevalecido el fuerte bateo, lo que agita las tribunas.



Los muchachos del Doral enfrentaron a Agustín Marquetti, uno de los lanzadores de mayor velocidad y recursos de la Liga. Marquetti dejó el juego en el sexto 3-2, teniendo como digno contrincante a Yáder Rivera, quien también entregó el juego en el mismo inning. El duelo fue heredado por Javier Pérez y José Azize, quienes avanzaron hasta el final.



Pérez tuvo mejor dominio sobre los miamenses al permitirles 2 hits y una anotación, mientras Azize sufrió el embate juvenil de 7 imparables y un rally de 5 anotaciones en el noveno episodio, que sirvieron para alcanzar y superar al Miami con marcador de 10-4.



El juego entre Meros y León, pronosticado como el más atractivo del programa, no defraudó a la concurrencia logrando llevar las emociones hasta el último instante. Terminó con un out en home realizado por el receptor Héctor Marrero, quien recibió preciso tiro del centerfielder José Martínez, luego que Michael Escobar diera hits con las bases llenas y que Pedro Morales quisiera anotar desde la segunda, lo que podría haber sido la carrera del empate.



Los Meros arrancaron ganando, hicieron 4 anotaciones en los 5 primeros episodios, durante los cuales su abridor Yanier Manzo, impuso su dominio de 2 hits, sin permitir anotaciones y ponchando a 9. Su rival Jusdel Tuero hizo también el mismo periodo, permitiendo las 4 anotaciones dichas.



Los Meros incrementaron 2 más, producidas por Jan Carlo Martínez en el noveno. Pero al cierre, el León atacó al cerrador Alexis Hernández haciéndole 3 anotaciones. Lo salvó la jugada en home que bajó el telón con pizarra de 6-5. Este juego fue transmitido por Radio al Mundo Punto Com, teniendo como staff de narradores a Broderick Zerpa, Tito Rondo y Napoleón Martínez.



El Napa Auto Parts arrebató en las postrimerías del juego al Bóer. Tres anotaciones en el octavo bastaron para dejar el score final 6-5. Alberto González sorteó los nueve episodios para apuntarse este merecido triunfo. Freddy Matheus sufrió la derrota al no poder mantener la ventaja de 5-3. Matheus relevó en el tercero a Michael Abreu, el abridor del Bóer.



Los Tigres derrotaron al Managua 5-2 usando 3 lanzadores: William Labata, CarlosTorres y Manuel Travieso.



Este último ganó lanzando los 5 episodios finales. Pavel Valdez bateó de 4-3 y Stevenson Lina de 4-2 con un doblete. El Managua recurrió a 5 lanzadores para contener el ímpetu felino. Finalmente la derrota la cargó Lenin Portobanco.