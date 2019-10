Regresa Randy Johnson

Todo parece indicar que Randy Johnson lanzará el lunes contra los Gigantes en el AT&Park de San Francisco.



El veterano serpentinero zurdo ponchó a siete en seis entradas con el equipo Sidewinder de Tucson, sucursal triple “A” de los cascabeles, en la antigua Liga de la Costa del Pacífico.



Johnson hizo lo que pudo haber sido su última apertura de rehabilitación el martes pasado, cuando su recta registró las 92 millas e hizo 85 lanzamientos.



El zurdo de 44 años de edad, quien regresa de su segunda operación de la espalda en menos de un año, permitió tres carreras y tres imparables al elenco de Salt Lake City.



Dio una base por bola e hizo dos lanzamientos descontrolados sin consecuencias.



El piloto de los D-Backs, Bob Melvin, cree que todo está listo con la rehabilitación de Jonson, uno de los grandes ponchadores.



En su historia, el AT&T ha sido bueno para los lanzadores, pero la decisión de tener a Johnson en el montículo tenía más que ver con su turno en la rotación, y no con la historia del nuevo estadio de la ciudad de la bahía.



“Lo único que no me gusta del lugar es que a veces puede estar un poco frío”, dijo Melvin, refiriéndose a su esperanza de que la temperatura no le cause dolor en la espalda a Johnson. “Sin duda, es un gran lugar para lanzar”, agregó.



El único daño que sufrió Johnson fue un cuadrangular de Brandon Wood. “Mientras más tirás, te empezás a sentir mejor”, dijo Johnson, luego de ese encuentro.



“Yo sabía que tenía que lanzar mejor. Hubo menos errores.



Tuve algunas equivocaciones al permitir los tres imparables. Todos ellos vinieron por lanzamientos errados y eso siempre sucede en un juego real”, reconoció el famoso pitcher mejor conocido como “La Gran Unidad”.



“Mi control estuvo mucho mejor. Me hubiese encantado tener este mismo desempeño en mi apertura anterior”, subrayó Johnson. “Trabajé mucho. Hay cosas que tengo que corregir para que no sucedan a nivel de Grandes Ligas”, agregó el zurdo.



Johnson retiró a los últimos ocho bateadores de la jornada, luego del cuadrangular de Brandon Wood en la cuarta entrada.



“Después de ese batazo me sentí en control, y eso es muy positivo. Estaba lanzando con el conteo a mi favor y eso hace una gran diferencia. Más que todo, tiré de manera efectiva. Si hago lanzamientos de calidad, algo bueno sucederá la mayoría de las veces”, puntualizó.