David Ortiz, sin bate

Podría haber sido algún alivio su base por bolas en el séptimo inning o en el octavo; no fueron ponches, al menos; no afectaron negativamente su promedio, a diferencia de muchos turnos últimamente.



Porque David Ortiz, ahora mismo, no es David Ortiz. Luce torpe en el plato, sin el suficiente poder de sus rodillas, sin impulsar la pelota, sin hacer mucho. Ha mencionado hace algunos días que no se siente completamente bien de rodilla derecha.



Así que con esas bases por bolas y dos ponches, y una jugada para doble play, Ortiz alargó su slump de principio de temporada a 36-3. Anotó tras su primera base por bolas, motorizado por un doble de Manny Ramírez al jardín central, la que probó ser una carrera clave en un triunfo 12-6 sobre los Tigres en Fenway Park.



“Sólo está frustrado ahora”, dijo el coach de bateo Dave Magadan. “Comenzó a irse con la parte de afuera de la zona de strike, lo cual es algo que no hace normalmente.



Mostró un buen signo esta noche, en los últimos dos turnos al bate tomó algunos pitcheos que estuvieron fuera de la zona. Cuando está haciendo eso, es lo mejor. No importa quién seás, si estás haciendo swings a las bolas, no vas a conseguir hits”.



Al preguntarle si la operación en la temporada de receso para reparar los meniscos torcidos en su rodilla derecha, y el acortado tiempo de preparación, podrían ser razones para su lento comienzo, Magadan fue cauto: “Pienso que David es duro… No le gusta dar disculpas. No voy a hacer ninguna por él. Él lo sabe. Ha estado muy frustrado desde el principio”.



Ésta es su peor racha como integrante de los Medias Rojas, a pesar que no ha sido su peor trecho en general. En 2001, con los Mellizos, Ortiz se fue de 15-0 entre el seis y el 18 de septiembre.