Falló pero lo vi duro

Arlington, Texas

La labor de Vicente Padilla frente a los Azulejos de Toronto, pese a la derrota, mostró que su poder está respondiendo y que mentalmente está fuerte. Cuando lo vi en las primeras tres entradas, creí que una buena noche le esperaba. Sin embargo, después de nueve hombres retirados en forma consecutiva en el cuarto, quinto y sexto episodio, comenzó a sufrir.



El pitcheo dominante del primero, segundo y tercer inning fue llamativo, pero Toronto lo descifró y lo atacó para derrotarlo. La cuarta entrada fue de pesadilla porque un batazo que se fue al jardín izquierdo, y que para muchos parecía capturable por parte de Frank Catalanotto, se convirtió en un doble de Vernon Wells.



Ese pudo haber sido un inning sin carreras para el nicaragüense, pero un pasaporte a Matt Stairs y un doblete limpia bases de Lyle Overbay, lo mató. Consideren una ofensiva de cuatro carreras del conjunto de los Azulejos de Toronto, borrando una temprana ventaja de Texas 1-0, construida con el primer cuadrangular de Hank Blalock.



Lo interesante es que pese al revés, Padilla no se vio mal. Lo que pasa es que el bateo de Toronto funcionó muy bien. En las primeras tres entradas, le puso el primer strike a seis de los nueve primeros bateadores con los que se enfrentó, mostrando su control, utilizando su recta de poder, recurriendo al cambio de velocidad con dominio.



Parecía que estaba encaminado a una gran faena. Pero en el cuarto episodio, después de los imparables consecutivos de David Eckstein y de Aaron Hill, ponchó a Alex Ríos y fue afectado por el doble que comentábamos de Vernon Wells. Esa es una pelota que si Catalanotto logra afianzar, desaparece el peligro. El béisbol es así de complicado.



Se dieron cinco carreras que fueron limpias y cinco ponches para el nicaragüense, quien dio tres bases por bolas, una de ellas intencional.



En líneas generales nos pareció que su pitcheo va a estar mejorando en el transcurso de la temporada, que no es casualidad lo que hemos visto al comienzo de la campaña.



Es importante que no se use la justificación, el hecho que haya estado enfermo en estos días y que no haya podido entrenar como se debe. Eso no fue de ninguna manera excusa, porque alcanzó velocidades de 94 y 95 millas por hora, moviendo la pelota en la esquina de adentro, retando a los bateadores, incluso cuando ponchó a Vernon Wells en el segundo inning, fue después de haberle puesto dos strikes y de arrimarle dos pelotas al cuerpo. Fue entonces que vino con recta de poder y lo ponchó.



Se tiene que haber visto cómo puso bajo control a un bateador peligroso como es Alex Ríos, atornillándolo en par de ocasiones. Revisemos esto: nueve hombres retirados en forma consecutiva, sólo 10 lanzamientos en el primer inning, 15 en el segundo y 8 en el tercero; pero después de eso, se desajustó totalmente. Entre el cuarto y el quinto inning le batearon de 12-6 y se le embazaron 8 hombres. Eso fue sin duda lo más dramático.



Cuando quiso enderezarse a partir de la sexta entrada fue muy tarde, porque ya había trabajado mucho y expuesto su brazo. Además, el manager Ron Washington decidió retirarlo del montículo. El relevo de Kazuo Fukumori, estuvo fatal. Llegó a soportar tres carreras más en esa séptima entrada, y no tuvo suficiente dominio en el montículo por parte del equipo de los Rangers de Texas.



La próxima apertura de Vicente Padilla será contra el equipo de los Azulejos de Toronto en Toronto, el próximo miércoles. Ron Washington comentó al final del partido que le había gustado cómo Padilla enfrentó las primeras entradas, pero que el béisbol es un juego de nueve entradas, y que uno puede lucir bien al comienzo, a riesgo de desajustarse, que fue lo que ocurrió.