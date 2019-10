¿Qué pasa Estelí?

Con el grupo de jugadores que contrató el Real Estelí para este Torneo de Clausura, más el aporte de Otoniel Olivas, un ganador de tres campeonatos nacionales (2003, 2004 y 2007), lo ratificaba como uno de los clubes con más posibilidades de revalidar el título. Pero los resultados no se corresponden con el plantel, y con el mal rato que pasa el Estelí bien se puede aplicar la frase: “la actitud es más importante que cualquier sistema”.



Da la impresión que futbolísticamente no están todos en el mismo nivel, porque los rendimientos están cambiando de un partido a otro. En 10 encuentros en el Clausura ganan cinco, pierden tres y empatan dos, resultados no tan convincentes, como la actuación del domingo ante Deportivo América.



Resultados muy distintos a los 18 duelos del Apertura de 2007, en los que ganó 14, empató tres y perdió uno: actuación destacada que despertó gran entusiasmo de sus seguidores, quienes miraban con gran júbilo terminar la temporada venciendo a su archirival, el Diriangén, en la final del torneo.



Afortunadamente tiene jugadores en todos los sectores: siete en defensa, siete en el medio y otros cinco en ataque, teniendo por otra parte diferentes estilos de juego en todas las líneas.



El tema ahora pasa por ubicar a los correctos en cada zona; y muchas veces eso no es tan fácil de compaginar. Ahí es donde empieza a jugar la famosa actitud.



Cuando la actitud aparece, las deficiencias tácticas-técnicas no tienen tanta importancia. En cambio, si la actitud falla, todo lo demás se nota mucho.



Por eso, algunas veces, se habla más del corazón de ciertos equipos que de otras virtudes. Porque, aunque parezca mentira, el corazón reflejado en la actitud que se toma en el juego, es más importante que otras características.



Ejemplos existen, y muchos. Por eso, cuando se nota que están dejando de creer que es posible dar vuelta a la historia, hay que dejar bien en claro que las posibilidades de clasificarse están intactas, por lo mediocre que luce el torneo.



Pero atención: como condición, como dice su técnico, tienen que recuperar la actitud que los lleve a la semifinal, y ganarse un lugar en la final.