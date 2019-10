Sueño toma forma

Después de 60 años Nicaragua tendrá por fin en el Estadio Nacional de Fútbol que se construye en los terrenos de la UNAN-Managua, una instalación deportiva de primer nivel, comparada con las mejores de la región.



Cuando esté construido producirá un impacto nacional e internacional, igual que el provocado por el Estadio Nacional de Béisbol en 1948 con motivo de la X Serie Mundial.



El engramado será similar al del “Ricardo Saprissa” de Costa Rica; la cancha podría ser mejor que la del “Mateo Flores” de Guatemala o el “Flor Blanca” de El Salvador… y una vez terminado “El Coloso” será más moderno que el “Rommel Fernández” de Panamá o que el “Tiburcio Carias” de Tegucigalpa.



Cuando la mañana del 10 de noviembre de 2004, Joseph Blatter, Presidente de la FIFA, tomó aquella cuchara de albañilería con mezcla de cemento y arena para “poner la primera piedra”, como es tradición en nuestro país, muchos apostaron que el proyecto no caminaría. No así la FIFA y “los aliados”.



“Todo ha sido cuestión de voluntad y contactos”, explica Julio Rocha, Presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol, y representante de la FIFA en Nicaragua.



Y es que todo comenzó en 2001 cuando el Comité Olímpico Nicaragüense, en aquel interés de organizar los VIII Juegos Centroamericanos, encontró en las autoridades de la UNAN-Managua, representada por el Dr. Francisco Guzmán, la voluntad de contribuir con “la aventura” poniendo a disposición diez manzanas de terreno altamente valoradas.



“Con los terrenos en la mano, convencimos a Blatter de la importancia de desarrollar el fútbol en la capital”, dice Rocha.



“El presidente de FIFA ya se había entusiasmado con los resultados de la I Etapa del Proyecto Goal, la Escuela de Talentos que inauguramos en abril de 2001. Eso dio paso a la II Etapa para Managua”, agrega Rocha.



Rol de la alcaldia y diputados

El mismo día que Blatter puso la primera piedra, un metro debajo de donde hoy brilla el circulo central de la grama artificial, también se reunió con los diputados Wilfredo navarro, Bayardo Arce y Edwin Castro --mejores conocedores del tema de deportes en nuestro país--, quienes se comprometieron a aprobar anualmente una partida de cinco millones de córdobas para la construcción del Estadio.



También le dio más confianza a la FIFA la participación de la Alcaldía de Managua, iniciada por Herty Lewites y continuada ininterrumpidamente por Dionisio Marenco

“Lo más importante es que todos hemos comprendido que es un proyecto nacional. La participación ha sido institucional y no personal, un ejemplo claro es la Alcaldía de Managua y los diputados de la Asamblea Nacional. Las personas nos vamos, pero las instituciones quedan”, reitera el presidente de Fenifut.



Van tres años de labor (2005-2007) y está cerca de concluir la segunda etapa: cancha con grama artificial, cierre perimetral de la cancha y del Estadio, gradas para 6 mil 640 espectadores con sus respectivos andenes, baterías de baños para el público; así como la construcción y habilitación de sala de conferencia para 28 jugadores, sala de masajes, limpieza, lavados y de enfermería, vestidores de árbitros, camerino de los jugadores, estacionamiento para dos buses y dos vehículos livianos en el sector Este.



Total de inversiones

Cada institución involucrada ha aportado desde diferentes rubros: UNAN-Managua (Terrenos donados, US$ 5 millones, y otros gastos, US$ 14,929.54); Club Necaxa de México (Planos donados, US$ 750,000); Alcaldía de Managua (Trabajos realizados, C$ 806,917.00); FIFA (Aporte para II Etapa Proyecto Goal, US$ 400,000.00); FENIFUT (Gastos realizados, US$ 24,701.26); Estado de Nicaragua (Aportes, US$ 668,585.67)

El rubro “Aporte del Estado de Nicaragua” equivale a 14 millones 977 mil 424 córdobas en tres partidas anuales, destinadas a la compra, transportación, desaduanaje e instalación de la grama artificial, así como los trabajos de revestimiento acrílico, instalación de acero y formaleta en andenes de la cancha y gradas para 4,830 personas. Todo se ha ejecutado según las normas, procedimientos y permisos de la Contraloría General de la Republica.



La participación directa del gobierno de Nicaragua se dio hasta inicios de 2008, cuando el comandante Daniel Ortega prometió ayudar con un millón de dólares en trabajos que realizara el MTI a partir de este año. Asimismo, la FIFA recién aprobó la III Etapa del Proyecto Goal consistente en 400 mil dólares.



Como se lee y se observa en el terreno, el Estadio es una realidad, a pesar de las malas jugadas de la naturaleza, la coyuntura nacional impredecible, las campañas negativas de líderes políticos y comunales --y a veces difamaciones-- del periodismo. No obstante, ha sido posible gracias a la voluntad y los contactos de los involucrados.



Si todo marcha bien, en julio próximo se estaría inaugurando la segunda fase del Estadio con un partido internacional.