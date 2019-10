¿Quiénes lo retan?

ESPN.com

Aquí están los mejores peleadores libra por libra del momento.



1. Floyd Mayweather Jr. (39-0, 25KOs) Campeón

del peso welter

*Golpes acertados: Ya sea que te interese o que odies la participación por dinero en luchas de entretenimiento, y te interesen o no las luchas ante El Gran Show, una cosa es cierta: en estas instancias, Mayweather ha cruzado a la otra orilla del río y se ha introducido en una disciplina que tiene seguidores. Sigue siendo el mejor en el boxeo mundial.



*Golpes errados: Obviamente, preferimos verlo pelear en un combate importante ante Miguel Cotto en vez de un show de lucha. Esperemos que, una vez que esta idea de la lucha se borre de su cabeza, y que haga una revancha durante el otoño con Oscar De La Hoya, Mayweather limpie esta cargada división de una vez por todas, y debe empezar esa tarea derrotando a Cotto.



2. Joe Calzaghe (44-0, 32 KOs) Campeón peso supermediano

*Golpes acertados: Después de 21 defensas de su título, durante un reinado de más de diez años, Calzaghe sube de división para desafiar a Bernard Hopkins por el campeonato en el peso pesado ligero, una pelea que dará qué hablar, y no deberás pagar los 50 dólares extra para verla, porque se transmitirá en vivo por HBO.



*Golpes errados: OK, no es directamente la culpa de Calzaghe, pero ¿qué paso con las entradas baratas en Thomas & Mack Center de Las Vegas? Un asiento en las últimas filas para la pelea Hopkins-Calzaghe cuesta $ 250. Es un precio muy alto, en especial si tenemos en cuenta lo malo que son esos asientos en ese edificio.



3. Manny Pacquiao (46-3-2, 34 KOs) Campeón peso ligerojunior

*Golpes acertados: La revancha con Juan Manuel Márquez fue tan excitante y contó con el nivel de excelencia y dramatismo que esperábamos. Pacquiao fue una bestia sobre el cuadrilátero, anotó una caída ante Márquez y consiguió una decisión dividida durante una fabulosa pelea para reclamar el título en su cuarta división (peso mosca, peso pluma junior, peso pluma y peso ligero junior). ¡Bravo! El Salón de la Fama lo espera en el futuro.



*Golpes errados: Así es, Pacquiao ganó por dedición, pero muchos de los que estábamos al costado del cuadrilátero pensamos que Márquez se merecía la victoria, de la misma manera que ocurrió durante la primera vez que se enfrentaron en 2004 y dictaron un empate.



4. Bernard Hopkins

(48-4-1, 32 KOs) Campeón semipesado

*Golpes acertados: ¿Cuántos otros púgiles han sido capaces de pelear a semejante nivel, tras pasar la barrera de los 40 años? No muchos, pero Hopkins es uno de ellos. Desde que cumplió 40 años en 2005, Hopkins ha derrotado a Howard Eastman (cuando aún estaba en buen estado físico), Antonio Tarver (y de esa manera ganó el título en el peso pesado ligero) y Winky Wright. Mientras, ha perdido un par de extraordinarias peleas por decisión ante Jermain Taylor, durante enfrenamientos que pudieron haber sido decididos en su favor.



*Golpes errados: Cuando revisemos toda la carrera de Hopkins después de su retiro, siempre habrá un vacío en ella, ya que tanto él como Roy Jones, nunca se pudieron poner de acuerdo para hacer la revancha, a pesar que hubo numerosos intentos de hacerla. Aún queda una pequeña posibilidad de que pueda tener lugar, pero tengo mis serias dudas.



5. Juan Manuel Márquez (48-4-1, 35 KOs) Peso

ligero junior

*Golpes acertados: Aunque ahora quedó 0-1-1 en dos enfrentamientos con Pacquiao, incluyendo una derrota por dedición dividida durante su espectacular combate del 15 de marzo cuando hicieron la revancha, Márquez no tiene porque arrepentirse de nada, ya que montó una pelea extraordinaria que muchos pensaron había ganado.



*Golpes errados: El hecho de que se haya quejado tras la decisión ante Pacquiao, porque Márquez y su rincón realmente pensaron que él había ganado, es algo legítimo y perfectamente aceptable. Pero decir que fue una decisión escandalosa y que se debía examinar, estuvo mal. Simplemente fue una pelea muy pero muy cerrada, que pudo haber significado la victoria para cualquiera de los dos boxeadores. Sólo que no significó la victoria para él.



6. Miguel Cotto (31-0, 25 KOs) Campeón del peso welter

*Golpes acertados: Cotto está muy subestimado por algunos, pero los números hablan por sí mismos. Es un púgil invicto, ganó títulos en dos divisiones, noqueó al 81 por ciento de sus oponentes, cuenta con fanáticos que lo siguen fervientemente, es dueño de un excitante estilo y ha dominado prácticamente a todos sus oponentes. Además ha derrotado a diez de los ex o futuros titulares mundiales: Shane Mosley, Zab Judah, Carlos Quintana, Paulie Malignaggi, Ricardo Torres, DeMarcus Chop Corley, Randall Bailey, Lovemore N’Dou, Carlos Maussa, Cesar Bazan, sin mencionar que vengó su derrota en los Juegos Olímpicos 2000 ante Mohamad Abdulaev.



*Golpes errados: Cotto es demasiado respetuoso. Sería bueno que alguna vez grite de manera autoritaria ante Mayweather, en lugar de ser tan buen muchacho.



7. Kelly Pavlik (33-0, 29 nocauts) Campeón peso mediano

*Golpes acertados: La segunda victoria consecutiva de Pavlik ante Jermain Taylor, el 16 de febrero, esta vez vía decisión cerrara pero evidente, demostró que su primera victoria enfrentando a Taylor --con el dramático nocaut el pasado septiembre-- no fue de pura suerte.



*Golpes errados: Después del atareadísimo calendario que Pavlik ha tenido durante las últimas cuatro peleas que hizo (dos combates con Taylor, uno con Edison Miranda y uno con José Luís Zertuche), es de entender que tanto él como su manager, Cameron Dunkin, y la promotora Top Rank, estén en busca de una pelea un poco más liviana para hacer la primera defensa de su título. Ya lo entendimos, por lo tanto, no hay inconvenientes si Pavlik enfrenta a Gary Lockett como su retador, un púgil desconocido y que no se merece tal oportunidad. Habiendo dicho lo anterior, es un poco difícil decir que estoy esperando ansioso por esta pelea.



8. Israel Vázquez (43-4, 32 KOs) Campeón peso pluma junior

*Golpes acertados: La victoria por decisión dividida de Vázquez ante Rafael Márquez durante la segunda revancha el 8 de marzo, fue un combate que mejor no pudo haber sido. Vázquez se adueñó de la épica serie por 2-1, pero es muy probable que podamos ver un cuarto enfrentamiento. ¡Que suerte!

*Golpes errados: Algunos dijeron que fue controvertida, cuando Vázquez recibió una decisión tan apretada, en especial el rincón de Márquez (¿Te suena familiar?). Si tan sólo Vázquez hubiese podido detener a su oponente en la ronda 12, habiendo estado tan cerca de lograrlo. Si lo hubiese hecho, entonces nadie hubiese dicho nada.



9. Rafael Márquez (37-5, 33 KOs) Peso pluma junior

*Golpes acertados: Aunque perdió por decisión dividida ante Vázquez durante un combate lleno de acción, Márquez debería estar orgulloso de su performance, y por el hecho que prácticamente todos los momentos de los 25 rounds durante las tres peleas fueron excitantes. A pesar de haber perdido dos de los tres encuentros, nadie olvidará lo que hizo Márquez.



*Golpes errados: Quejarse es algo común en su familia. Su hermano Juan Manuel lo hizo tras perder por decisión dividida ante Pacquiao, y Rafael incluso tenía menos razones para hacerlo. Se quejó porque el réferi dijo que había caído en la ronda 12, cuando era evidente que las sogas lo habían sostenido, además se quejó tras la deducción de un punto después de haber dado un golpe bajo en el asalto diez.



10. Winky Wright (32-0, 29 KOs) Peso mediano

*Golpes acertados: Así es, las desorbitadas demandas financieras de Wright han hecho que en más de una oportunidad, se quede sin hacer peleas importantes, por ejemplo la revancha con Jermain Taylor. Pero también hay otra razón por la que no ha podido conseguir hacer las peleas que desea: Es realmente muy bueno, y puede hacer quedar mal a cualquier oponente.



*Golpes errados: Wright está cayendo de la lista, simplemente porque no está peleando. No ha hecho un combate desde que perdió ante Hopkins el pasado junio, y no tiene por delante ningún enfrentamiento serio e importante. Al los 36 años de edad, su pero enemigo es la inactividad.