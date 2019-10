No bastaron

AS Deportes

Un Barça que parece jugárselo todo en la Liga de Campeones, volvió a tropezar y perder dos puntos más en el Nuevo Colombino empatando 2-2 con el Recreativo, en un partido en que reapareció Lionel Messi y Samuel Eto´o, quien marcó dos goles.



No se habían acomodado los espectadores en el Nuevo Colombino, cuando Giovani mandó un balón a Eto’o, que el camerunés cabeceó a las mallas. No se había cumplido ni el primer minuto de juego.



Justo al borde del descanso, llegó una jugada polémica. Esta nace con centro de Sinama al área, remate de cabeza de Marco Rubén, y Valdés detiene en la línea de gol. Hasta aquí todo bien, excepto que el balón se quedó entre la cal de la portería y Valdés, pero el juez de línea y el árbitro dan por válido lo que no era. La televisión no dejó lugar a la duda, el balón nunca entró en la portería culé.



En la reanudación, Eto’o volvió a repetir, esta vez con un golazo desde fuera del área que se fue a la escuadra de Sorrentino, el decimocuarto del efectivo delantero.



La entrada de Messi fue importante. El argentino jugó su último partido contra el Celtic, del que salió lesionado entre lágrimas, y pareció otro el Barcelona. Su velocidad, explosividad y entusiasmo contagió a todo su equipo.



Lástima que la defensa culé sea lo más débil de este equipo, y que la mayoría dé por perdida la Liga; porque cuando más llegaba el Barça (aunque sin peligro), y cuando el público onubense creía que todo podía estar perdido, llegó el gol de Marco Rubén.



Camuñas volvió a dar otro pase al segundo palo y ahí apareció Marco Rubén, para cabecear el balón al fondo de la portería de Valdés.



El catalán hizo una medio salida que ayudó aún más si cabe al segundo tanto local. Parecía imposible que los goles de cada equipo fueran de los mismos protagonistas.