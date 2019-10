Arrebatan al Milán

Fue un partidazo, un canto al fútbol condimentado por todo lo que tiene un gran match: varios goles, alternancia en el marcador, jugadas de brillante nivel técnico, buenas performances de los mejores jugadores, juego duro pero leal, hasta alguna polémica arbitral; todo en el marco de un juego muy correcto y con dos equipos que siempre jugaron para ganar.



Al final, Juventus le ganó al Milán 3 a 2: Alex Del Piero puso arriba al local, un doblete de Filippo Inzaghi dio vuelta por primera vez al marcador, pero luego otro doblete, en este caso de Hasan Salihamidzic, le dio cifras definitivas a la pizarra, arrebatando el juego al Milan.



Con este resultado, Juventus está tercera con 61 puntos (con aún el partido ante Parma para recuperar) y 9 de ventaja sobre la quinta plaza, actualmente ocupada por Milan y Sampdoria, ambos con 52 puntos. Está claro que la Champions League puede considerarse definitivamente conquistada por la Vieja Señora, mientras que Milan, para conservar algún chance, deberá esperar que los rivales directos (Fiorentina, Sampdoria y Udinese) no sumen mañana.



Todo el partido fue lindo, pero el primer tiempo fue directamente espectacular. Como dijo con gran hidalguía Gianluigi Buffón después del final, Milan le dio una verdadera clase de fútbol al local, pero falló defensivamente, y Juventus se fue al vestuario con un empate no merecido pero atrapado con garra, enorme carácter y la extraordinaria performance de Del Piero, por lejos la figura de la cancha.



Milan pagó los errores defensivos y algo de mala suerte: como veremos, en la segunda etapa fue expulsado Bonera, una decisión correcta del juez, pero por una falta más torpe que mal intencionada y provocada por un resbalón del jugador.



De cualquier manera, Juventus se puso en ventaja gracias al error de Favalli, quien fue a trabar con Camoranesi y perdió (si bien el jugador local se la llevó con la mano). El italo argentino habilitó a Del Piero, desplazado por derecha en el área: el capitán controló y dejó salir un derechazo muy cruzado, que se metió luego de haber pegado en el segundo palo. El primer gol fue mérito de Kaká, quien se le fue muy bien a Chiellini por izquierda y metió el centro rasante que Superpippo no tuvo más que empujar adentro. El segundo, en cambio, fue mérito de Bonera, quien recibió en el área el pase de Ambrosini, en la “segunda jugada” luego de un tiro de esquina y, sobre la salida de Buffón, tocó hacia el costado para Inzaghi, solo y habilitado detrás de la línea del balón, una pelota que el delantero no podía fallar con todo el arco vacío en frente.



Sin embargo, el gol decisivo llegó por un error arbitral: Maldini jugó hombro a hombro con Grygera, pero el referí cobró falta justo en el borde derecho del área. Camoranesi metió el centro y Salihamidzic, desde el borde del área chica, con un certero cabezazo, selló su doblete personal.



Sobre el final de la etapa, Milan perdió un balón en el área rival y, luego de la contra local, Maldini, Ambrosini y Favalli se las ingeniaron para regalarle la pelota a Camoranesi: el italo argentino metió un centro perfecto, Trezeguet cabeceó a quemarropa, Kalac hizo el milagro, pero por detrás llegaba Salihamidzic, quien la mandó a guardar con un fácil “tapin”.



Algo deben haber gritado los entrenadores en los vestuarios, especialmente Ranieri, porque en la segunda etapa el juego fue mucho más trabado y táctico y, por ende, menos espectacular. Por lo menos hasta los 20 minutos, cuando llegó la expulsión de Bonera.



Ahí Ancelotti sacó a Inzaghi para poner a Cafú y, obviamente, Milan quedó encerrado en su mitad de la cancha.