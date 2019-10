Peligra Liga

Lo que ya se veía venir se confirmó esta semana: la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional está en crisis, ante la falta de interés de directivos del San Fernando y Tigres del Chinandega de continuar en el proyecto. Por esta razón, el presidente de la Liga, Edwin Cordero, anunció que pondrán a la venta dos franquicias para el próximo torneo.



No se trata de una decisión antojadiza, sino una en conjunto con los representantes del Bóer y León, quienes se reunieron con Cordero el viernes, sin contar con la presencia de Enrique Gasteazoro del Chinandega y Arturo Arana del San Fernando, pese a que fueron invitados.



“Estoy preocupado porque no dan señales de vida, y la labor de la Liga no termina con montar un torneo. También hay responsabilidades como el Campeonato Juvenil, mercadear la Liga en tiempo muerto, y pagar deudas como la que tenemos en la Confederación del Caribe de casi ocho mil dólares”, explicó Cordero a EL NUEVO DIARIO.



“Necesitamos saber cuál es la posición oficial de estos dos equipos, y por eso mañana (hoy) vamos a enviarles la decisión que se tomó en la reunión de los socios de vender las dos franquicias, y luego esperaremos una semana para que respondan”, agregó el dirigente.



De no haber respuesta, comenzarán a escuchar ofertas de los que estén interesados en ser parte de la Liga Profesional, algo que ya lo ha comunicado verbalmente Martín Madriz, actual directivo del Granada en Primera División.



Esta inestabilidad ha tenido otras repercusiones. Según explica Cordero, la Liga no ha pagado por segundo año consecutivo, cuatro mil dólares que tributan a la Confederación del Caribe por su afiliación a esta institución como miembro pasivo. Son ocho mil dólares en deuda.



Además, Ronaldo Peralta, representante de las Grandes Ligas para América Latina, le informó a Cordero que uno de los equipos de la Liga no saldó deudas el torneo pasado con peloteros que recibieron de las organizaciones, y por eso, al menos en ese conjunto, no volverán a llegar jugadores que pertenezcan a las Mayores.



Por estas condiciones es que el mismo Peralta sugirió al presidente de la Liga, que definiera la situación cuanto antes, porque a simple vista se mira en suspenso, con dos equipos fijos pero con muchas dudas sobre si podrán completar los cuatro conjuntos para el próximo torneo.