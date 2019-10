¡Asombroso! Usemos sólo este calificativo entre los tantos que provocó ayer el triunfo granadino 5x4 en el fondo del noveno inning, para empatar a tres victorias la Serie Final del Nacional de Béisbol de Primera División, dejando toda la expectación para el séptimo partido.



Asombroso fue el duelo de pitcheo entre Kenly Chang y Romualdo Caballero en los primeros cinco innings… La forma en que el León, con rally de tres carreras en el octavo inning se estaba midiendo la corona al tomar ventaja 4x2, obviando los jonrones de Cardoze y Hodgson… Y más asombrosa fue la forma en que ganó Granada, con tres carreras en el noveno, por jonrones consecutivos del emergente Juan Carlos Urbina con uno a bordo para empatar, y el segundo trancazo de Yáder Hodgson para decidir… Un “back to back” matador.



No habíamos visto en una Serie Final un noveno inning de la magnitud del de ayer en Granada. Para Granada el triunfo era obligado o morir, y los leoneses sólo buscaban un triunfo más para coronarse. Granada tuvo la ventaja por escasos dos innings, y vio cómo un zarpazo de tres carreras los ponía contra la pared, y terminó de explotar en el último chance.



Los Tiburones llegaron a su última bateada perdiendo 4x2, y Davis Hodgson envió a la colina a su taponero estelar, el veloz Marvin Zelaya. Pero los granadinos tenían las luces encendidas. Reymundo Leytón fue golpeado, y el emergente Juan Carlos Urbina descifró una curva y con todo poder jonroneó sobre la barda del left para empatar el partido. Seguido, Yáder Hodgson decidió la batalla con otro jonrón por la misma zona.



Fue un cierre de locura… Granada, que desde el martes cargaba un ataúd, cuando estuvo con la serie en contra 0-3, está concretando un milagro. De momento, emula lo que hizo el Granada de 1985 ante los Dantos, que se levantó de un 0-3 para empatar la serie y forzar el séptimo juego. Ahora se trata de igualar la hazaña del León en 1990, cuando le asestaron cuatro zarpazos a los Dantos.



Hodgson dio la victoria y se distinguió por sus dos jonrones, pero no se debe descartar la frialdad y determinación con que Juan Carlos llegó desde el banco a batear el jonrón del empate. Apunten el jonrón 12 de Cardoze en Finales, que en el sexto inning dio ventaja 2x1, y el magnífico pitcheo de Chang en 6 innings, pero no tuvo decisión.



Roa y Sandor, con hits, produjeron las tres carreras para León en el octavo episodio, en que le fallaron las jugadas a Hubert Silva. Le fallaron Róger Marín y José Luis Sáenz, quien al final se llevó el triunfo por el grandioso cierre.



Para el séptimo juego, el duelo será entre Diego Sandino y Olman Rostrán, los mejores de la fase regular y semifinal respectivamente.