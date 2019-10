Mano del diablo

Ganó el Manchester al Arsenal 2-1, sacándole el máximo provecho a la mano de William Gallas, en el área que provocó el penal ejecutado dos veces por Christiano Ronaldo, borrando esa ventaja por 1-0 que cinco minutos antes, iniciando el segundo tiempo, el Arsenal había construido con el cabezazo de Emanuel Adebayor en las narices del arquero Van Der Sar.



Luego, al minuto 72, con el partido echando humo por los cuatro costados, ese impresionante tiro libre de Owen Hargreaves desde 20 ó 22 metros, un derechazo derriba montañas como los de George Foreman, que entró junto al poste izquierdo, paralizando a Jens Lehmann.



Fue el gol que estableció la diferencia para que el Manchester, con 80 puntos, se afianzara en el liderato de la Premier adelante del Chelsea, que acumula 74 y se enfrenta hoy al discreto Wigan en juego pendiente de la jornada 34.



Con cuatro fechas por caer el telón, el Manchester, rival del Barcelona en una de las finales de la Champions, se ha colocado de cara al título inglés con esa voracidad ofensiva que lo convierte en ombligo del espectáculo.



El Arsenal, con 71 puntos, necesitaba urgentemente de una victoria restauradora de esperanzas para retener al Manchester en 77 puntos, mientras ellos se acercaban con 74, con el Chelsea en medio, pero eso no ocurrió. ¡Qué emocionante alboroto estaría armado una vez que entre la Premier a su recta final!

Ah, sin esa mano de Gallas --en ese momento la del diablo--, llevada hacia atrás con buen disimulo, pero captada por el radar del árbitro, entorpeciendo la trayectoria de la pelota en el área, ese 1-0 sobre el que cabalgaba el Arsenal, podría haber crecido con el conveniente peso para apretar al Manchester contra la pared y quizás doblegarlo.



En el minuto 48, una rápida y envolvente gestión ofensiva del Arsenal por el centro, no terminó de concretarse con disparo de Fabregas.



Pero a continuación, cambiando hacia la izquierda para la penetración de Van Pierse, se posibilitó el centro que Adebayor cabeceó con leve giro de cuello hacia abajo, frente a los ojos agrandados y el gesto de terror del holandés Van Der Sar. En el propio arranque del segundo tiempo, el Arsenal se adelantaba 1-0.



A los 53, la mano de Gallas, no la de Dios como la de Maradona en México 86, sino la fatal, permitió que Christiano Ronaldo equilibrara el juego con doble ejecución. La primera, arriba a la izquierda de Lehmann, anulada por doble amague, y la otra, también con un pequeño freno, al rincón bajo, como un rayo láser, empatando el juego.



Y en medio de un accionar intenso que nunca decreció en revoluciones por minuto, con arremetidas constantes de cada equipo, el público saltando en las butacas comiéndose las uñas, una falta de Gilberto sobre Evra en el minuto 72 cerca del área, le concede al Manchester el tiro libre que Owen Hargreaves realiza por encima de la barrera, con deslizamiento hacia el ángulo superior izquierdo, enloqueciendo a la multitud para establecer el 2-1 lapidario.



Como casi siempre ocurre en duelos entre los cuatro grandes del fútbol inglés, un partidazo de punta a punta, cargado de posibilidades con grandes atajadas y un ritmo a ratos alucinante; ganó el Manchester, aprovechando una mano del diablo en el área.